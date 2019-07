O2 Czech Republic (Koupit, 12m cíl = 298 CZK) - Bez zásadních změn v dosavadních trendech (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: pátek, 2. srpna 2019, 7:00 (CEST)

Očekávané výsledky hospodaření: V hospodaření společnosti nečekáme žádné zásadní změny v dosavadních trendech. Zveřejněná čísla by měla poukázat na pokračující pokles výnosů z hlasových služeb a SMS/MMS a naopak na další růst výnosů z datových služeb. Tržby by dle nás tak měly v meziročním srovnání mírně růst na úroveň 9,5 mld. CZK. Vykázaná EBITDA by měla být za druhý kvartál o 10 % vyšší, což je především způsobeno novou účetní metodikou, kdy náklady na operativní leasing, které byly součástí provozních nákladů, se nově kapitalizují, čímž zvyšují provozní výsledek EBITDA. Odpisy a amortizace dlouhodobého majetku se díky tomu výrazně meziročně zvýší. Za růstem ale stojí i proběhnuvší investice, což je hlavní důvod poklesu provozního i čistého zisku. Čekáme i vyšší úrokové náklady. Čistý zisk celkově odhadujeme o 7 % nižší než v loňském druhém kvartále.

Porovnání našich odhadů s konsensem trhu: Naše odhady jsou na všech úrovních výsledovky v souladu s konsensem trhu.