FT: Mají ty miliardové hodnoty evropských jednorožců vůbec nějaký základ?

Německá fintech společnost N26 minulý týden navýšila svůj kapitál o 170 milionů dolarů a její celková valuace se nyní podle FTAlphaville pohybuje kolem 3,5 miliardy dolarů. Firma přitom tvrdí, že „ziskovost nepatří mezi její hlavní ukazatele“. Její tržby dosahují 17,5 milionu dolarů a poměr hodnoty společnosti k tržbám se tak pohybuje kolem dvou set. Londýnská společnost Revolut zase „doufá, že získá další půl miliardy dolarů, a to by jí mělo údajně zvednout valuaci na více než 5 miliard dolarů“. Nic přitom nevydělává a v posledních měsících si prošla několika kontroverzemi, mimo jiné byla vyšetřována kvůli falešné reklamě.



FTAlphaville dodává, že šéf společnosti Revolut hovoří o tom, že jeho společnost dosáhne valuace mezi 20 – 40 miliardami dolarů a pak vstoupí na akciový trh. „To nemusí být zase takový problém, protože za sebou máme rekordní čtvrtletí investic rizikového kapitálu do evropských technologií. Podle společnosti Deliveroo získaly startupy mezi březnem a červnem více než 10 miliard dolarů,“ píše FTAlphaville a cituje Victora Bastu, zakladatele společnosti Magister Investors:



„Před třemi, čtyřmi, pěti lety jsme z firem v podstatě jen odcházeli, pak se nás ale lidé začali ptát, zda jsme schopni pomoci jim získat více peněz. Nejdříve to byl jen pokus, ale nyní děláme hlavně tohle.“ Firmy dnes podle Basty „dostávají stále více financí, protože mohou“. Na tom není nic špatného, ale je důležité mít na paměti, že jednou přijde doba, kdy investoři budou chtít provést exit. A ten by měl s ohledem na současné objemy investovaných peněz „probíhat za miliardy“. Evropa má podle Basty problém i v tom, že tu v oblasti technologických startupů neexistuje vhodný ekosystém. Ten byl v USA budován asi padesát let a podnikatelé tam mohou těžit ze zdrojů, které v Evropě k dispozici nejsou. A někteří investoři začínají být v Evropě již netrpěliví, protože do firem investovali před řadou let. Zatímco tyto společnosti získávají stále nové zdroje, oni by již rádi provedli exit.FTAlphaville podotýká, že u řady technologických společností se musí počítat s tím, že propálí velký objem hotovosti dříve, než se jim podaří vybudovat životaschopný model. Do té doby se skutečně nemohou moci starat o zisky. Je ale otázkou, zda se v Evropě skutečně podaří naplnit vysoká očekávání, která jsou odražená v miliardových valuacích technologických startupů.Zdroj: FTAlphaville