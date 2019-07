Britská libra opět pod tlakem brexitu

Zatímco na měnových párech s librou se dějí věci, tak eurodolar v klidu vyhlíží dnešní zasedání Fedu - viz úvodník.To může být opravdu klíčové, neboť očekávání trhu jsou nastavena dost agresivně. Trh unisono počítá se snížením sazeb, přičemž jeho nemalá část sází na redukci o 50 bps. Pokud tedy Fed sníží sazby jen o 25 bazických bodů, může to být pro dolar plus, stejně jako to, že jeden až dva členové FOMC budou hlasovat pro ponechání úroků beze změny. Koruna se včera držela bez výraznějších výkyvů v těsné blízkosti 25,60 EUR/CZK . Další směr by jí mohlo dát dnešní zasedání Fedu a především pak zítřejší ČNB , která sice ponechá úrokové sazby beze změny, nicméně nastíní své záměry pro následující období. Naznačí, nakolik se její pohled liší od očekávání trhů, které předpokládají relativně brzký a přitom svižný start uvolňování měnové politiky v ČR.