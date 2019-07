Máš smůlu, Donalde

Den D globální měnové politiky je tu. Klíčový hráč, kterým je Federální rezervní systém, dnes poprvé od finanční krize sníží své úrokové sazby. Americký prezident Trump po tomto kroku volá již nějakou dobu. I přesto z dnešního cutu radost mít zřejmě nebude.

Trumpovu pravděpodobnou nespokojenost lze postavit na jeho včerejším výroku. Vedle obvyklé kritiky centrální banky upozornil blonďatý státník i na to, že by chtěl vidět „velké snížení sazeb“. Pod tímto spojením je možné si představit jednorázové osekání úroků o 50 bazických bodů, a nadto - nejlépe pro Trumpa - příslib pokračování tohoto procesu.

Americký prezident vedle své výzvy nezapomněl dodat, že kdyby Fed nejednal v otázce sazeb tak intenzivně, americké akcie mohly být o 10 tisíc bodů výše, případně i víc. Současná situace ho tak jakožto prezidenta USA dle jeho slov doslova staví do nevýhody.

Není tomu tak dávno, kdy trhy očekávaly relativně vysokou pravděpodobnost snížení amerických sazeb o 50 bodů. Situace se však posunula, a to nejen díky číslům z americké ekonomiky, ale i komentářům představitelů Fed. Ne všichni se totiž shodují, že je cut potřeba. Na druhou stranu, většina se přiklání k tomu, že preventivní úrokové snížení o 25 bazických bodů může pomoci vykompenzovat aktuálně zvýšená rizika výhledu americké ekonomiky, jež jsou spojena zejména se zpomalováním globální ekonomiky a s hrozbou eskalace obchodních sporů.

Aktuální odhady agentury Bloomberg (červencové zasedání) pracují s 81,5% pravděpodobností snížení sazeb Fedu o 25 bodů. To samé číslo pro cut o 50 bb dosahuje pouhých 18,5 %. Můžeme tedy říci, že samotný krok již je v cenách aktiv, například dolaru, začleněn. Z toho důvodu neočekáváme intenzivnější reakci. Ta by mohla přijít až v návaznosti na doprovodný komentář.

Pokud by Fed naznačil, že nebude v otázce sazeb nikterak agresivní (za agresivní bychom označili odhad trhu pracující s nižšími sazbami o více než 90 bodů během příštích 12 měsíců), dolar by si mohl zejména vůči euru připsat plusové body. To by mohlo citelně otestovat nejbližší support na úrovni 1,1100 EURUSD. V opačný scénář, tedy ve „vystrašený“ Fed hovořící o začátku cyklu uvolňování měnové politiky, nevěříme.

Ještě před Fedem by se na kurzu eura vůči dolaru mohla podepsat data. Z Evropy půjde zejména o HDP eurozóny za druhý kvartál a o inflaci. V USA pak bude zveřejněn Národní report zaměstnanosti agentury ADP.

S blížícím se zasedáním Fedu můžeme rovněž očekávat o něco vyšší volatilitu, zejména během tiskové konference guvernéra Powella. Overnight implikovaná volatilita EURUSD se totiž vyšplhala na více než 10,8 %, což je maximum tohoto týdne. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1155 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,05 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1120 do 1,1189 EURUSD.*

Koruna se na začátku týdne posunula nad hranici 25,60 za euro. Od té doby se kurz pohybuje jen minimálně. To podporuje nejen letní nízká volatilita, ale rovněž i absence domácích dat.

Dnes budeme sledovat, zda se Fed podepíše i na české měně. Náznak uvolnění americké měnové politiky by totiž mohl probudit apetit investorů, co se týče expozice na tzv. high yielders rozvojových trhů, kam spadá i koruna. Na druhou stranu, vzhledem ke globálnímu poklesu výnosů tento proces již započal, tudíž by – při našem odhadu „preventivního“ Fedu – nemusel být potenciální přesun až tak výrazný, alespoň v případě CZK.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,66 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,61 až 25,68 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,90 až 23,07 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.