Komerční banka zítra zveřejní čísla za 2Q (31.7.2019)

Komerční banka (KB) zítra ráno zveřejní výsledky za 2. čtvrtletí tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 768 mil. Kč (+0,3 % r/r). Stagnace je způsobena výrazným rozpouštěním opravných položek ve 2Q 2018. Na úrovni provozního zisku očekáváme růst o 8 % r/r. Čisté úrokové výnosy by měly růst o 9 % r/r na 5 985 mil. Kč, což je kombinací pokračujícího růstu úvěrů i vkladů a meziročně vyšší čisté úrokové marže. Propad výnosů z poplatků by měl nadále postupně zpomalovat, nicméně stále očekáváme meziroční pokles o 1,7 %.



Provozní náklady očekáváme vyšší o 2 % r/r. Rychlý růst mezd je částečně tlumen klesajícím počtem zaměstnanců, ostatní administrativní náklady by měly být výrazně nižší (-9 % r/r), naopak odpisy výrazně vyšší (+26 %% r/r). Za takto výrazným růstem jsou především odpisy softwaru a IT vybavení a částečně změny v účetní metodice, kdy některé náklady byly přesunuty z administrativních nákladů do odpisů. Ekonomické prostředí zůstává nadále příznivé a není tak důvod k zhoršování kvality portfolia. V naší projekci počítáme s opravnými položkami kolem nulové úrovně.



Celkově by měla KB vykázat opět silná čísla s rychlým růstem provozního zisku.