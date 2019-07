Kukuřice se vrací do předchozí rovnovážné oblasti

Cena kukuřice se v posledních týdnech drží v cenovém rozpětí 410 – 460 centů za bušl. Cena 410 centů za bušl je horní cenová hranice předchozí několikaleté rovnovážné oblasti.

Weekly graf kukuřice a zvýrazněná předchozí rovnovážná oblast

Kukuřici zasáhla zpráva o horším počasí v pěstitelských oblastech a její cena před několika týdny raketově vzrostla o téměř jednu třetinu.

Na měsíčním grafu jsme byly svědky tvorby pinbaru na horní hraně dlouhodobé oblasti hodnoty a trh se chová, jakoby se chtěl vrátit zpátky. Horní hrana oblasti hodnoty by se aktuálně měla chovat jako support a případný pokles ceny by mohl narazit na silný odpor.

Monthly graf kukuřice a Pinbar mimo oblast hodnoty





Nyní se podíváme, jak vypadá situace z pohledu techniky COT.

COT index

COT index se nachází v blízkosti absolutních minim. Commercials, tedy farmáři, producenti a zpracovatelé, ti, kteří dané komoditě nejvíce rozumí, kukuřici prodávají.

Velcí spekulanti

Velcí spekulanti se po dosažení extrémních hodnot začínají zbavovat svých longových pozic. Pro obchodníky se jedná o druhý signál možného obratu trhu do shortu.

Sezonalita

Sezonalita je pro kukuřici příznivá na pokles až do konce září.

Poptávka

Poptávka po kukuřici v posledních dnech silně klesá a podporuje oslabování samotné komodity, která může prorazit support a vrátit se do oblasti předchozí férové ceny.

Pokles ceny kukuřice může podpořit dobré počasí v pěstitelských oblastech.

Na další dny jsou předpovědi počasí pro US příznivé, především srážek by mělo být dostatek. Podmínky se zlepšují především ve státech Iowa, Illinois, Indiana nebo Jižní Dakota, v některých jiných se na druhou stranu podmínky zhoršují (Nebraska, Minnesota).

Co se týká produkce, nemělo by dojít k žádné výrazné změně oproti předchozím rokům. Konzumace dál rok od roku roste, svým růstem však nepřevyšuje produkci. Zásoby kukuřice meziročně poklesly, tento trend by se měl ale zastavit a predikce počítají se zvýšením zásob. Zásoby kukuřice jsou ale i tak na pětiletých minimech.

Další WASDE report je naplánován na 12. srpen 2019.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.