Americká centrální banka sníží úrokové sazby (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká centrální banka dnes poprvé za posledních deset let sníží úrokové sazby. Fed pravděpodobně zopakuje, že i nadále hodlá monitorovat všechna rizika v domácí i světové ekonomice a nechá si tak otevřené dveře pro další snížení úrokových sazeb. Evropská ekonomika ve druhém čtvrtletí pravděpodobně mírně zvolnila. Čekáme růst HDP na úrovni 0,3 % q/q. Včera jsme vydali naše nové Ekonomické výhledy. Jak to s naší ekonomikou vidíme ve zbytku letošního roku a v roce příštím se můžete dočíst zde: http://bit.ly/2YfP7RJ.

Růst HDP eurozóny mírně zvolní

Americká centrální banka dnes sníží úrokové sazby o 25 bb na 2,25 %. Data z reálné ekonomiky takovýto zásah nutně nevyžadují. Bude se tak jednat spíše o preventivní uvolnění měnové politiky, které má uchránit americkou ekonomiku před riziky vyplývajícími z obchodních válek či zpomalování globální poptávky. Další takovýto krok očekáváme v září letošního roku. Příští rok pak v souvislosti s nástupem recese očekáváme trojí snížení úrokových sazeb.

Dynamika HDP v eurozóně v Q219 zřejmě mírně zvolní z 0,4 % q/q zaznamenaných v Q1 na 0,3 % q/q. Strukturu růstu se sice dozvíme až 6. září, předpokládáme však, že hlavním motorem evropské ekonomiky byla spotřeba domácností. Pozitivně by měly přispět i investice, ač v menším rozsahu než tomu bylo v prvním kvartále. Čisté exporty budou růst naopak mírně brzdit.

Nabitý kalendář euro nerozpohyboval

Přestože byl kalendář včera nabitý od shora až dolů, společnou evropskou měnu to k výraznějším pohybům nerozhoupalo. Celý den se držela v úzkém pásmu 1,113–116 USD/EUR a na žádná ze zveřejněných dat výrazněji nereagovala. Za zmínku stojí americký jádrový deflátor osobní spotřeby, preferovaný inflační indikátor Fedu, který v červnu v meziměsíčním srovnání o dvě desetiny stoupl a z revidovaných 1,5 % y/y se posunul na 1,6 % y/y. Zůstává sice stále pod 2% inflačním cílem Fedu, směr je ale nahoru, a pokud by v něm pokračoval, očekávání ohledně snižování úrokových sazeb by zřejmě slábla. Pozitivně překvapila i spotřebitelská důvěra ve Spojených státech, která vyskočila na nejvyšší hodnotu v letošním roce. Spolu se solidním růstem osobních příjmů a výdajů tak naznačuje, že ekonomice by se v H219 mělo dařit.

Polská inflace se udrží nad inflačním cílem

V Polsku bude dnes zveřejněna červencová inflace. Ta se v meziročním srovnání udrží nad 2,5% inflačním cílem a to i přes svůj meziměsíční pokles. I tak ale polské úrokové sazby zůstanou v nadcházejících měsících nejspíš beze změny.

Prázdninová letargie pokračuje

Na regionálních trzích se toho včera mnoho zajímavého neudálo. K prázdninové náladě se přidal nedostatek zajímavých událostí i malá volatilita na kurzu eura vůči dolaru. Koruna se tak pohybovala v dvouhaléřovém pásmu 25,64-25,66 CZK/EUR. Ve srovnání s předchozím dnem skončila beze změny. Mnoho toho nepředvedl ani polský zlotý, který o 0,1 % oslabil a posunul se na 4,294 PLN/EUR. Jedinou měnou v regionu, která z úterní seance dokázala něco vytěžit, byl maďarský forint. Ten si připsal 0,2 %, když posílil na 327,4 HUF/EUR.

Nejzajímavější událostí včerejšího dne tedy bylo to, že jsme vydali nové Ekonomické výhledy. V nich se můžete dočíst, že očekáváme, že ČNB kvůli nejistotám pozastaví zvyšování sazeb, trvale silnější koruny se jen tak nedočkáme a výnosová křivka zůstane plochá až do konce roku 2021. Celý report naleznete zde: http://bit.ly/2YfP7RJ.