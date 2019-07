Výsledková sezona pokračuje solidně, ale strašák obchodních válek dnes převážil

Americké akcie se dnes svezly do drobného záporu po čerstvém varování prezidenta Donalda Trumpa Číně při pokračujících obchodních rozhovorech mezi oběma zeměmi, což již klasicky shodilo akcie technologických titulů. Dnešní report výsledků společnosti Apple nám ukáží indikaci dopadu, který mají obchodní třenice mezi Čínou a USA. Před reportem se akcie technologického giganta drželi poblíž nulových hodnot. Všeobecně se ale očekává, že byznys výrobce iPhonů bude geopolitickou situací negativně zasažen.Investoři také s napětím očekávají, jaké poselství přinese zítřejší vyjádření FEDu a jestli skutečně dostojí naznačenému, tedy že uvolní měnovou politiku. To by mohlo posunout hlavní indexy opět nad historická maxima, kam jim pomohl v minulých týdnech pouhý příslib této politiky, který je také poslal až k 20% letošnímu zisku. Je třeba ale mít se na pozoru před tím, že 0,25 procentního bodu snížení sazeb je již v trhu zaceněno. Setrvání na stávají politice by tak bylo překládáno negativně.Výsledková sezona prozatím probíhá robustně, 76 % společností překonalo očekávání. K většímu pohybu byl dnes odsouzen Pfizer , kterému se stále do ceny propisuje včerejší oznámení možné fúze s Mylanem. Pfizer tak pokračoval v poklesu o 6,4 %, Mylan dnes naopak přidal další 3,1 %. Akcie oděvnického koncernu Under Armour poklesly o 12,3 % poté, co společnost pokrátila svůj celoroční výhled na výnosy na svém nejsilnějším trhu v Severní Americe.