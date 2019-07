Elektronické neschopenky: Začněte testovat! Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky zdárně pokračují

Projekt elektronické neschopenky („eNeschopenky“) úspěšně postoupil do další fáze příprav. Jeho účinnost je naplánována od 1. 1. 2020. K tomuto datu zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního a plně funkčního systému eNeschopenky. Do té doby je nutné podniknout ještě celou řadu nezbytných kroků, aby celý systém fungoval bezchybně.

„Datum ostrého provozu systému eNeschopenky se blíží a chceme si být jisti, že bude fungovat, jak má. Od října jej proto nasadíme do testovacího prostředí, v listopadu pak začneme napojovat do systému lékařské softwary,“ říká o eNeschopenkách ministryně Jana Maláčová. „Projekt přinese výrazné zjednodušení a nemocným odpadne cesta do práce s papírem. Navíc se zrychlí předávání informací mezi nemocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli a sníží se administrativní náročnost pro ošetřující lékaře,“ dodává ministryně. Práce na projektu úspěšně pokračují podle předem naplánovaného harmonogramu.

Návrh řešení eNeschopenky byl projednán se zástupci lékařů a zaměstnavatelů. ČSSZ uspořádala sérii konferencí jak pro dodavatele a vývojáře softwarů, tak i pro zdravotnická zařízení, personalisty a mzdové účetní. Na nich byly detailně představeny nové procesy, které bude zapotřebí implementovat do softwarových řešení.

Uskutečnila se také návštěva zástupců ČSSZ a MPSV v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Ten je významným partnerem v testovací fázi projektu eNeschopenky. Na společném setkání byla prezentována funkční komunikační část celkového řešení vyvinutá v rámci softwarů, které v současné době lékaři v IKEM používají. Funkčnost tohoto zvoleného technického řešení na straně ošetřujících lékařů je tedy již ověřena v reálném prostředí.

Poskytovatelé zdravotních služeb tak mohou ve spolupráci s dodavateli příslušných softwarů eNeschopenku postupně implementovat do systému. A to jak z hlediska technického, tak i co se týká doladění případných možných negativních dopadů na systém a organizaci práce.

V současné době probíhá mimo jiné testování externí komunikace spolu s vývojáři z dvaceti společností, které vytvářejí specializovaný software pro nemocnice a ordinace lékařů. Vývojářům je k dispozici sdílená e-mailová adresa, podrobné informace na webu ČSSZ, včetně průběžně aktualizovaného dokumentu s nejčastěji kladenými dotazy. Návazně na postup prací ČSSZ rovněž v uplynulých dnech zprovoznila RSS kanál, který je napojen na rubriku „Aktuality pro SW vývojáře“ v rubrice „Informace pro SW vývojáře“. Kdokoliv potřebuje být automaticky informován, může se tento kanál odebírat. Proběhla také jednání se zástupci významných a velkých poskytovatelů zdravotních služeb s cílem představit jim technické řešení eNeschopenky a vytipovat nemocnice pro její pilotní provoz.

Tiskové oddělení MPSV