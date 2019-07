Summary: Mastercard podpořily útraty v USA

USA:



Mastercard (Investiční tipy) 2Q19



Další kvartál, další pozitivní překvapení. Tržby se vyhouply vzhůru o 12 % yoy na 4,1 mld. USD a lehounce přeskočily konsensus. V tomto případě se bavíme o čistých tržbách, tzn. po odečtení pobídek pro klienty (2,0 mld. USD). Poměrně rychle rostoucí administrativní náklady se však podepsaly na provozní marži, která se stáhla o 70 bps yoy na 58,3 %. Čistý zisk na akcii nakonec vyskočil o cca 14 % yoy na 1,89 USD a konsensus překonal o 6 centů.



Co se týče objemu zpracovaných plateb, jsou na tom věci do velké míry stejně jako u konkurenční Visy. Globální objem zpracovaných plateb se zvedl o 9 % yoy na 1,2 bil. USD, přičemž hlavní zásluhu na tom mají debetní karty (+15 % yoy). Z regionálního hlediska se do toho pořádně opřely USA, kde objem zpracovaných plateb narostl o 11 % yoy na 0,4 bil. USD.



Akcie bohužel táhne dolů opatrnost trhů před zasedáním Fedu a Mastercard proto navzdory dobrým výsledkům odpisuje 1 %.

Merck & Co (Investiční tipy) 2Q19



Farmaceutická společnost zaknihovala tržby ve výši 11,8 mld. USD (+12 % yoy) a hravě tak překonala tržní predikce pohybující se kolem 11 mld. USD. Jelikož se provozní marže navíc ukázkově rozšířila o další 2 p.b. yoy na téměř 34 % (kons. 32 %), čistý zisk na akcii se drápe nahoru až o 25 % yoy na 1,3 USD. Konsensus trhu byl stanoven o 14 centů níž. Část překvapení (cca 100 mil. USD) jde na vrub vlajkové lodi Keytruda (rakovina plic), která posílila svoje tržby o 60 % yoy na 2,5 mld. USD. Opdivo, konkurenční produkt od Bristol-Myers Squibb, se svým růstem o 12 % yoy a tržbami v okolí 1,8 mld. USD docela výrazně zaostává. Skvěle si vedly také produkty Gardasil (HPV; +50 % yoy) a ProQuad (očkování; +60 % yoy).



S ohledem na nečekaně dobrá čísla zvedl management také výhled na tento rok. Původní interval tržeb 43,9 až 45,1 mld. USD se posunul vzhůru až na 45,2 až 46,2 mld. USD. Čistý zisk na akcii by chtěl management dostat do intervalu 4,84 až 4,94 USD (předtím 4,67 až 4,79 USD). Aby těch dobrých zprávy nebylo náhodou málo, oba odhady se nacházejí poměrně vysoko nad trhem odhadovanými 44,8 mld. USD a 4,80 USD.



Navzdory skvělým číslům posilují akcie Merck jen o 1 %.



EVROPA:

Bayer 2Q19



Globální agrochemická společnost, která se topí v soudních sporech ohledně jejího pesticidu Roundup, zaknihovala tržby ve výši 11,5 mld. EUR (+25 % yoy). Podstřelila tím konsensus stanovený na 11,6 mld. USD, a to hlavně kvůli polnohospodářské sekci a jejím prodejům herbicidů. Společnost uvádí, že primární příčinou slabší poptávky jsou obchodní války a záplavy v USA, osobně bychom však nevylučovali ani efekt negativní publicity Roundupu. Zbylé části společnosti se sice dokázaly přidržet konsensu, avšak hrubá marže stejně ubírá 1 p.b. yoy na 61,7 % a čistý zisk na akcii se usadil jen o 5 % yoy výš (1,62 EUR), zatímco trh počítal s 10% yoy růstem.



Plánovaný čistý zisk na akcii pro rok 2019 ve výši 6,8 EUR se dle managementu začíná jevit jako notně ambiciózní cíl. Konsensus trhu přitom již teď počítal s hodnotou alespoň 6,9 EUR. To samé platí pro tržby, které vedení odhadlo na 46 mld. EUR při predikovaných 46,4 mld. EUR. Poslední nepříjemnou zprávou je aktualizace počtu soudních sporů s Roundupem. Ten se od posledně (11. duben 2019) zvýšil z 13 400 na současných 18 400. Na druhou stranu, poslední přiznané odškodné ve výši 2 mld. USD pro pár s rakovinou bylo nedávno soudem sníženo na 85 mil. USD.



Akcie ubírají 4 %.



BP 2Q19



Britský ropný koncern přichystal svým investorům příjemná čísla. Tržby proti předešlému roku ubraly jen 4 % yoy na 72,7 mld. USD, což zdaleka předčilo konsensus 68,8 mld. USD. Z mezikvartálního hlediska přispěla k růstu provozního zisku největším dílem divize E&P (průzkum a produkce), která si díky lepším prodejním cenám přihodila 17 % qoq. Za opačný konec lana táhla rafinační divize se skluzem o 20 % qoq. Tyto trendy odpovídají tomu, co jsme viděli u konkurence. Samotný provozní zisk upravený o jednorázové položky vyskočil nahoru až o 20 % qoq (+0 % yoy) na 2,8 mld. USD a konsensus tím pokořil o 300 mil. USD.



BP navyšovalo objem produkce víc pozvolna (+6 % yoy), než tomu bylo v případě konkurenčního Total. Mezikvartálně dokonce mírně klesl (-1 % qoq) na 2 630 000 barelu ropného ekvivalentu za den jako důsledek menšího objemu vytěženého zemního plynu. Objem vytěžená ropy zůstává mezikvartálně nezměněn (ale +7 % yoy) na hodnotě 1 300 000 barelu ropného ekvivalentu za den.



Akcie BP rostou o 3,5 %.