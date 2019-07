Trump na Twitteru o Číně

Americký prezident se dnes na Twitteru opřel do Číny: “China is doing very badly, worst year in 27 - was supposed to start buying our agricultural product now - no signs that they are doing so. “That is the problem with China, they just don’t come through.”



Tweet přichází v době, kdy americká delegace dorazila do Číny na další kola jednání



Očekávání, že by došlo k průlomu v jednáních jsou na bodu mrazu



Trump dále vyzývá Čínu, aby nečekala na jeho druhé funkční období (listopad 2020), výsledkem by tak bylo neuzavření dohody: “The problem with them waiting ... is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all.”





Evropské trhy prohloubily ztráty společně s americkými futures