Rozhodci podvedli soudy i úvěrové společnosti. Ty teď mohou přijít o miliardy

Ústavní soud dnes potvrdil, že dluhy se v protiprávních exekucích mohou promlčet. Navázal tak na své přelomové rozhodnutí ze 4. června 2019, ve kterém stanovil, že od rozhodnutí Nejvyššího soudu z května 2011 mají všechny zainteresované subjekty vědět, že rozhodčí doložky bez konkrétně určeného rozhodce jsou neplatné. Případ se týkal společnosti ESSOX, kterou vlastní Komerční banka. Dnešní rozhodnutí se týká úvěrové společnosti Home Credit ze skupiny PPF.



Rozhodčí řízení je způsob rozhodování sporů, kdy namísto nezávislého soudu rozhoduje rozhodce. Nejčastěji se používá u mezinárodních arbitráží. Avšak v České republice se rozhodčí doložky staly doslova masovou záležitostí a byly použity ve stovkách tisících spotřebitelských smluv. Rozhodčí řízení mělo být efektivnějším způsobem rozhodování sporů a zároveň mělo ulevit soudům. Několik podnikavců však dostalo nápad na vytvoření tzv. soukromých rozhodčích soudů, které sdružovaly více rozhodců, a tudíž byly schopny zvládat i velké množství případů a tedy inkasovat stovky milionů z rozhodčích poplatků. Stačilo pak přesvědčit úvěrové společnosti a banky, aby do svých smluv daly rozhodčí doložku na soukromý rozhodčí soud a nikoliv na konkrétního rozhodce. A právě tento způsob rozhodčích doložek, kde není jasně určen rozhodce, již v roce 2011 označil Nejvyšší soud za neplatný.



Rozhodci soukromých rozhodčích soudů však judikaturu ignorovali a dále vydávali rozhodčí nálezy. Exekuce, které byly nařízeny na základě těchto rozhodčích nálezů, jsou zcela běžně zastavovány. Nyní se ale ukazuje, že po zastavení takové exekuce může dojít k promlčení celého dluhu. „Vezmeme-li v úvahu, že promlčení dluhu v protiprávní exekuci se týká desítek tisíc případů, tak úvěrové společnosti a banky přicházejí o miliardy,“ počítá Tomáš Pospíšil, ředitel Exekutor má smůlu.cz, a dodává: „Lidé mohou být po zastavení protiprávní exekuce skutečně bez dluhu. Důležité je ale připomenout, že promlčení se neděje automaticky, ale vždy se musí namítnout, a to u soudu. Lidé by tak měli vyhledat odbornou právní pomoc.“



Advokát Petr Němec, který klienta v tomto sporu zastupoval, k tomu dodává: „Obětí tu nejsou jen lidé v protiprávních exekucích, ale i soudy, úvěrové společnosti a banky. Soukromí rozhodci nás všechny podvedli, když vydávali rozhodčí nálezy, ačkoliv museli vědět, že postupují nelegálně. Exekuční soudy už rozhodčí nálezy nezkoumaly, takže pokud na nich bylo razítko s doložkou právní moci a vykonatelnosti, nařizovaly exekuce. Soudy tak nařídily stovky tisíc protiprávních exekucí, které nyní musí zastavit. Rozhodci by za to měli nést odpovědnost. Čekám, kdy se na ně věřitelé obrátí se žalobami.“



Do boje s exekucemi podle neplatných rozhodčích doložek se nedávno pustila i vláda. Ministerstvo spravedlnosti pověřilo soudy, aby zkontrolovaly na 133 tisíc exekucí a případně je zastavily. Soudcovská unie však namítá, že soudy nemají kapacity na to, aby všechny tyto případy prověřily. Lidé s exekucemi by tak neměli čekat a spoléhat na zásah soudů, ale sami vyhledat pomoc. Již od roku 2014 je možné exekuce zdarma vyhodnotit na www.exekutormasmulu.cz či v jakékoliv dluhové poradně.