Záchranný člun Made in China pro Qualcomm?

Americký technologický obr Qualcomm se na pondělním jednání dohodl se svým čínským protějškem Tencentem na vzájemné spolupráci. Ve hře je mimo jiné společný vývoj herních mobilních telefonů Tencentu s čipy Snapdragon od Qualcommu, které by byly optimalizované pro sítě 5G a podporovaly by streaming her Tencentu přes cloud.

Tato dohoda by tak mohla americké firmě poskytnout záchranný člun. Táhlé soudní spory mezi Qualcommem a americkou Federální obchodní komisí (FTC) kvůli údajnému nesoutěžnímu chování držely cenu jeho akcií dlouho ve stagnujícím až klesajícím trendu. Květnové „usmíření“ Qualcommu s Applem, kdy Apple přistoupil na koupi licence na čipy Qualcommu kvůli podpoře 5G sítí (což donutilo Intel odstoupit z boje o 5G mobilní čipy), ale jako by vrátilo Qualcomm do starých kolejí.

Avšak úsměv investorům na tvářích nezůstal dlouho. Soudkyně Lucy H. Koh rozhodla ve sporu Qualcommu s FTC ve prospěch FTC. Qualcomm tak musí upravit své licenční podmínky a snížit sazby za prodej licencí. Za podobná obvinění byl již pokutován například v Číně (975 mil. USD), Severní Koreji (853 mil. USD), Tchaj-wanu (93 mil. USD) a Evropské unii (1,2 bil. USD). V rámci posledního rozhodnutí musí také Qualcomm přistoupit na sedmiletý monitoring.

Od zítřejších výsledků Qualcommu se kvůli utrženým pokutám moc neočekává. Ale rozhodnutí o spolupráci by mohlo vést k posílení pozice jak Qualcommu, tak Tencentu. V hledáčku by se mohli tito dva titáni objevit jako konkurenti Microsoftu a Googlu v cloudových službách či streamování her, o které se momentálně dané firmy snaží a které by mohlo s příchodem 5G sítí vytvořit nové odvětví herního průmyslu.

Autor: Robin Martinů

