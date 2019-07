Erste Group zítra ráno zveřejní čísla za 2Q 2019. Na úrovni čistého zisku očekáváme propad o 22 % r/r na 344 mil. EUR, po očištění o vytvořenou rezervu na soudní spor v Rumunsku by nicméně byl očekávaný čistý zisk meziročně vyšší o více jak 5 %. Růst úrokových výnosů by se měl udržet na solidních 6 %, což je kombinací očekávaného 6% růstu úvěrového portfolia, 7% růstu klientských vkladů a meziročně mírně nižší čisté úrokové marže. Výnosy z poplatků by měly pokračovat v růstu okolo 2 % r/r. Především růst mezd a vyšší odpisy by měly být za růstem provozních nákladů o 5 % r/r. Ve 4 z posledních 5 kvartálů reportovala banka vyšší rozpouštění opravných položek než jejich tvorbu. V naší projekci počítáme s velmi nízkými opravnými položkami (-5 mil. EUR), nicméně na kvartální bázi jsou rizikové náklady jen velmi těžko predikovatelné a je možné, že rozpouštění opravných položek převáží i tentokrát. V číslech by se dále měla negativně projevit vytvořená rezerva na soudní spor v Rumunsku týkající se oprávněnosti výplaty státní podpory klientům stavební spořitelny. Ta měla být podle tiskové zprávy banky až do výše 230 mil. EUR, s čímž jsme počítali také v naší původní projekci vydané minulý týden (24.7.), nicméně konečný dopad bude zřejmě nižší (cca 150 mil. EUR).



Na provozní úrovni by výsledky měly navázat na pozitivní trendy z předchozích kvartálů, na úrovni čistého zisku pak bude opticky nepříznivě vypadat zmíněná rezerva v Rumunsku. Nicméně podle dosavadního vývoje by Erste měla být schopna naplnit nedávno potvrzený celoroční výhled, který počítá s návratností vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni minimálně 11 %.