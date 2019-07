Brexit jako drahá politická hra

Jedním z nejzvučnějších témat začátku aktuálního týdne byla americká centrální banka. Velkou část pozornosti na sebe ale následně strhla Velká Británie, konkrétně její premiér Boris Johnson. Jeho včerejší komentáře opět přiživily propad libry. A právě tento pohyb dělá z brexitu zejména pro firmy hodně drahou politickou hru.

Snažit se zobchodovat politiku nebývá nejjednodušší záležitost. Ostatně dění kolem libry a britského odchodu z Evropské unie je toho nejlepším příkladem. I přesto, že některé Johnsonovy předchozí komentáře vyzněly mnohem více „ostře“, včerejší zmínka o tom, že je zodpovědné se připravit na brexit bez dohody, také udělala své. Pokud k tomu připočteme vyjádření tiskového oddělení premiéra, které potvrdilo další kroky v podobě pokusu vyjednat s EU mnohem lepší dohodu, kurz libry nemohl zamířit jinam než k ještě slabším hodnotám. Představitelé EU dali totiž poměrně jasně najevo, že jiná podoba dohody, než kterou vyjednal tým expremiérky Mayové, je silně nepravděpodobná.

Sice se říká, že naděje umírá poslední, na librovém trhu bychom alespoň náznak této myšlenky hledali obtížně. Jen za poslední měsíc britská měna odepsala vůči dolaru zhruba 3 %, oproti euru pak necelých 2,4 %. Hlavní fundament je jasný – politická nejistota a strach z brexitu bez dohody a jeho následné dopady na britskou ekonomiku. Nelze se pak divit, že se libra stala nejvíce volatilní měnou v rámci skupiny G10, tedy nejobchodovanějších měn na světě (vztaženo vůči dolaru). Zatímco globální ukazatele očekávaných výkyvů měnových trhů dosahují cca 6,5 %, implikovaná volatilita libry vůči USD v tříměsíčním tenoru blížícímu se termínu brexitu je již nad 11 %.

K nejistotě rovněž přispívá sílící predikce snížení britských sazeb. I přesto, že tento týden by Bank of England měla ponechat úroky na stávajících úrovních, komentář ohledně citelných rizik výhledu spojených právě s brexitem je v podstatě jistotou. Dost možná se tak dočkáme, že po čtvrtečním zasedání britské měnové autority vzroste odhad snížení sazeb do konce roku nad současných více jak 20 bazických bodů.

Strach a zvýšenou volatilitu reflektuje i růst ceny zajištění proti dalšímu poklesu libry. Strategie risk reversal – vztaženo vůči dolaru i euru v tříměsíčním tenoru – jasně naznačuje sentiment směrem k put opcím libry, tedy k sílícímu zájmu o hedge proti dalšímu oslabení, který se následně projevuje v rostoucí opční prémii.

Agentura Bloomberg k tomu tématu zmiňuje, že poptávka po zajištění sílí zejména u private equity firem, které mají zájem skupovat britské společnosti, a u amerických investorů, jejichž expozice zahrnuje librová aktiva. Tyto subjekty se však již ani tak neobávají poklesu libry v rozsahu 5-7 %, nýbrž až o 20 %, uvedl pro Bloomberg zakladatel firmy Maven Global, která zajištění poskytuje. I proto tedy platí, že ten, kdo se zajistil dříve, rozhodně neprohloupil.

Zaměříme-li se na dění dnešního dne, tlak na libru, zdá se, nepoleví. Žádná britská data zveřejněna nebudou, tudíž hlavním fundamentem bude stále brexit. U eurodolaru se pohybujeme nad supportem 1,1100 EURUSD. Uvidíme, zda s kurzem zahýbají dnes reportovaná čísla jako německá inflace či jádrový deflátorů výdajů na spotřebu z USA.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1134 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,17 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1081 do 1,1149 EURUSD.*

Koruna se během pondělí svezla na vlně výprodeje, která zasáhla i zbytek regionu. Na nervozitě u těchto měn se mohl částečně podepsat brexit, hovořit se ale dá i o výprodeji založeném na oslabení eura vůči dolaru, který se v oblasti CEE projevil s mírným zpožděním.

Další možné oslabení domácí měny bychom mohli očekávat těsně před čtvrtečním zasedáním ČNB. V tomto směru jsou odhady nastaveny poměrně jasně. Poslední průzkum agentury Reuters například naznačil, že všech 13 dotázaných analytiků čeká ponechání sazeb beze změny. Klíčovým faktorem tak bude nová prognóza a doprovodný komentář.

Dnes nebudou zveřejněna žádná domácí kurzotvorná data. Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,65 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,57 až 25,64 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,94 až 23,12 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.