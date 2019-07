Zlín: Ulici 2. května čeká v srpnu úplná uzavírka

Ulici 2. května čeká v srpnu úplná uzavírka

publikováno: 30.7.2019

Zlín – V druhé polovině srpna bude 4 dny zcela uzavřena ulice 2. května, a to v úseku od ulice Sokolská po most u Januštice. Důvodem je pokládka nových živičných vrstev. Kompletní uzavírka ulice proběhne od čtvrtka 22. srpna až do neděle 25. srpna 2019.

Přístup k domům bude během uzavírky umožněn z ulic Sokolská a Fügnerovo nábřeží. Příjezd na parkovací místa bude umožněn rovněž z ulice Sokolská a Fügnerovo nábřeží. Všechny ulice budou dočasně obousměrné, včetně ul. Padělky VI.

Úplná uzavírka bude platit pro parkoviště u prodejny COOP před č. p. 4345, pro parkoviště před domy s č. p. 1949 – 1954 a pro parkoviště na ul. Padělky IV. Na parkovišti Padělky IV. však mohou řidiči svá vozidla po celou dobu realizace ponechat, ovšem bez možnosti odjezdu či příjezdu.

Rekonstrukce zahrnuje celý profil ulice 2. května. Řeší rovněž pěší komunikace i navazující vjezdy s důrazem na zvýšení bezpečnosti pohybu pěších a cyklistů. Součástí rekonstrukce je doplnění chybějícího veřejného osvětlení, přechodů pro chodce se zvýšenými prahy a míst pro přecházení, stejně tak rekonstrukce zastávek MHD. V řešeném území je navržena stezka pro pěší a cyklisty se smíšeným provozem.

Linky MHD č. 2, 8 a 9 budou uzavřený úsek ulice 2. května objíždět náhradní trasou po Benešově nábřeží, kde budou zastavovat na zastávkách autobusových linek 33 a 38. Protože jde o ulici bez trolejového vedení, budou na tyto linky nasazeny trolejbusy s dieselagregátem nebo autobusy. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice současně posílí trolejbusovou linku č. 44, která je vedena Sokolskou ulicí, protože se její zastávky nacházejí zpravidla v kratší docházkové vzdálenosti ze čtvrtí Padělky a Kúty než zastávky na Benešově nábřeží.

Všem obyvatelům dotčené ulice se za způsobené komplikace omlouváme.