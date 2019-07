Premiér jednal s nastupující předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou

Předseda vlády Andrej Babiš se 29. července 2019 jako teprve třetí předseda vlády v EU sešel s nastupující předsedkyní Evropské komise paní Ursulou von der Leyenovou. Představil jí svá očekávání od jejího mandátu a také priority české vlády v EU. Projednali spolu i nominaci České republiky do budoucí Evropské komise a to, která portfolia by podle představy české vlády mohl náš nominant zastávat.

Předseda vlády zdůraznil, že pro Českou republiku je aktuálně nejdůležitější otázka budoucího nastavení rozpočtu EU, tedy víceletého finančního rámce. Připomněl, že by se rozhodování o investičních prioritách mělo přenést blíže občanům, protože to jsou národní vlády, které nejlépe vědí, kam peníze nasměřovat. Premiér Babiš také doporučil investovat evropské prostředky do podpory rodin s dětmi, do čističek, na boj se suchem a v neposlední řadě na dopravní infrastrukturu.

V otázce boje proti klimatické změně zdůraznil premiér platné závazky ČR, které hodláme dodržet, a do roku 2050 snížit naše emise skleníkových plynů o 80 %. Upozornil, že Evropa nesmí zůstat ve své ambici osamocená a že roli musí hrát i ostatní světoví hráči, především Rusko, Čína, Indie a USA. O problému a jeho řešeních je třeba hovořit, přičemž za vhodnou platformu považuje premiér Andrej Babiš například Valné shromáždění OSN na konci září v New Yorku, kterého se osobně zúčastní.

„Považuji paní von der Leyenovou za příjemnou a velmi vzdělanou političku, která dobře chápe potřeby našeho regionu a bude se snažit Evropu spojovat. Oceňuji, že mě přijala jako vůbec třetího předsedu vlády EU a že se snažila naše postoje pochopit. EU potřebuje pragmatické vedení, které chce všechna řešení dostatečně prodiskutovat, a paní von der Leyen tuto moji představu dobře naplňuje“, shrnul premiér Andrej Babiš.