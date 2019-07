Hledání signálů v obchodní válce, spojení Pfizeru

Akciové trhy ve Spojených státech zakončily včerejší obchodování smíšeně, když investoři místo zaměření se na začátek zítřejšího zasedání Fedu ohledně snižování sazeb vyhledávali signály v rámci obchodních vyjednávání mezi USA a Čínou. Dow Jones si jako jediný připsal 0,1% kvůli růstu akcií společnosti Apple (+0,9%), který dnes zveřejní své výsledky. Očekává se lehký růst tržeb spolu se stabilizací prodejů IPhonu na důležitém trhu v Číně kvůli úpravě prodejních cen. Důležité budou také tržby z poskytovaných služeb. Index S&P 500 klesl o 0,2% spolu s Nasdaq, který ztratil 0,4%. Za pokles mohly zejména akcie Amazonu (-1,6%) a Facebooku (-1,9%).



Včera oznámila největší americká farmaceutická společnost Pfizer (-3,8%), že převezme výrobce generických léků Mylan (+12,6%). Toto spojení je v souladu se snahou rozdělit svůj business do tří částí – inovativní léčiva, nepatentované léky s nižší marží a spotřební léky. Pfizer spojí Mylan se svou firmou zaměřenou na patentované léky Upjohn a vznikne společnost s novým názvem, u které se předpokládají tržby na příští rok mezi 19 – 20 mld. USD s volným cash flow přes 4 mld. USD.

Dnes své výsledky zveřejní mimo Applu (+0,9%) také General Electric (-1,2%), Spotify (-1%), ExxonMobil (+0,7%) či Qualcomm (-0,3%) nebo AMD (-1,6%).



Evropské akciové trhy byly taženy zejména londýnským FTSE 100, který si připsal 1,8%. Provozovatel londýnské burzy LSE (+15,3%) totiž jedná o převzetí obchodní platformy Refinitiv. Transakce by se měla pohybovat kolem 27 mld. USD a LSE by měl transakci uhradit nově vydanými akciemi, čímž by se akcionáři Refinitivu stali i akcionáři LSE s podílem zhruba 37%.



Marek Dongres, analytik České spořitelny