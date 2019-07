BoJ se rozhodla vyčkávat, libra mezitím pokračuje ve výprodeji

Shrnutí:

HDP Bank of Japan ponechala měnovou politiku beze změny a snížila výhled pro inflaci

Britská libra dál ztrácí kvůli strachu z tvrdého brexitu

Mexický prezident naznačil, že sazby nejsou optimální

Vyčkávání

Bank of Japan ponechala svou měnovou politiku beze změny a na svém dnešním zasedání snížila výhled pro růst HDP a pro inflaci. Zároveň ponechala beze změny svůj program na kontrolu výnosové křivky pomocí nákupů dluhopisů. Banka tak dál cílí na navýšení objemu dluhopisů v jejím vlastnictví o 80 bln. JPY za rok a navýšení držby ETF o 6 bln. JPY. Co se výhledu týká, BoJ dál hodlá držet sazby na současných, extrémně nízkých, úrovních minimálně do jara příštího roku, i když část analytiků naznačovala, že by tento závazek mohla na dnešním zasedání ještě o něco prodloužit, aby zabránila tlaku na posilování JPY. Japonská měna mezitím v reakci na zasedání BoJ mírně vzrostla, i když byla reakce jen vlažná a JPY posílil o 0,15 %.

BoJ se dnes zároveň rozhodla snížit výhled pro inflaci a HDP. U HDP nyní nově počítá s růstem o 0,7 % (původně 0,8%) na letošní rok a dále s růstem 0,9 % a 1,1 % na roky 2020 a 2021. Inflace by měla v jádrové podobě růst letos o 1 % (původně 1,1 %) a o 1,3 % a 1,6 % v letech 2020 a 2021. Podle našeho názoru by ale JPY i tak mohl v blízké době zaznamenat růst, pokud Fed zítra sníží sazby a naznačí ochotu k jejich dalšímu snižování.

USDJPY je uvězněn v úzkém pásmu už od začátku června. Další směřování nyní bude záležet na zítřejší Fedu. Zdroj: xStation5

Libra krvácí

Britská libra je tento týden jednoznačné nejslabší hlavní světovou měnou. K tomu pomáhají informace, podle kterých britský premiér nechce zahájit jednání s EU, dokud EU nevysloví ochotu znovu otevřít k jednání dohodu, kterou uzavřela s minulou premiérkou Theresou Mayovou. S Johnsonem v čele britské vlády se tak nyní zdá tvrdý brexit mnohem pravděpodobnější než dříve a trh na tyto obavy jednoznačně reaguje. Připomeňme, že za současné situace platí, že by měla Británie opustit EU do konce letošního října, takže čas na vyjednávání stále existuje. Do doby, než bude celá situace vyjasněna, ale libra může být kvůli obrovské nejistotě i nadále pod nepříjemným prodejním tlakem.

GBPUSD zdá se směřuje k minimům ze začátku roku 2017. Zdroj: xStation5

Z dalších zpráv: