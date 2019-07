Rodičovský příspěvek 2020. Jak nepřijít o 80.000 Kč? VIDEO

Na částku 80 tisíc korun podle odhadů dosáhne až 80 % rodičů. Podmínkou je, aby k 1.1.2020 aktivně pobírali rodičovský příspěvek, ten mohou čerpat až do 4 let věku dítěte. V případě, že bude čerpání ukončeno v roce 2019, nebude již aktivní k požadovanému datu 1.1.2020, a tím ztrácíte nárok na navýšenou částku 80.000 Kč. Každá maminka má ale možnost si čerpání rodičovského příspěvku prodloužit. Jak na to, se dozvíte ve videu…

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

Editorka: Zuzana Klímová