Americké domácnosti zakončily druhé čtvrtletí velmi dobře (Ranní zpráva z finančního trhu)

Zatímco růst v Německu a v Itálii byl poměrně slabý, Francouzský HDP svou dynamiku podle nás zrychlil. Může za to zejména soukromá spotřeba. Ta je silná nejenom ve Francii, ale i ve Spojených státech a není tedy divu, že spotřebitelská důvěra tam roste. V eurozóně se důvěra bohužel snižuje. Může za to zejména slabý průmyslový sektor. Inflace v Německu zpomaluje, ale podle nás je její propad menší, než předpokládá trh.

Francie překvapivým tahounem Evropy

Americká spotřeba byla ve druhém kvartále silná. Červnová čísla by to měla potvrdit a také by měla naznačit, kam se vydá ve třetím čtvrtletí. Příjmy domácností v červnu podle nás udržely velmi slušnou dynamiku. I výdaje solidně rostly, jejich tempo však bylo o něco slabší. Podpořila je slabší inflace, což se projeví také na spotřebě v reálném vyjádření. Stále utažený trh práce i růst příjmů se podle nás projevil i na zvýšení spotřebitelské důvěry v USA.

Zato důvěru v eurozóně čeká pokles. To už naznačil předběžný odhad spotřebitelské důvěry a indikátory v jednotlivých státech měnové unie. Horší nálada je zejména ve zpracovatelském sektoru, zatímco služby jsou zatím odolné. Námi odhadovaná úroveň důvěry by naznačovala ekonomický růst o 0,3 % q/q ve třetím čtvrtletí.

Zatímco v Německu a Itálii ve druhém čtvrtletí HDP výrazně zpomalil, ve Francii naopak došlo k oživení. Napovídají tomu jak měsíční ukazatele z reálné ekonomiky, tak i důvěra měřená institutem INSEE. Z pohledu struktury byl růst tažený zejména soukromou spotřebou. Francie by si měla udržet velmi slušný růst i ve zbytku letošního roku.

Německá harmonizovaná inflace podle našeho odhadu v červenci o něco zvolnila. Oproti tržnímu očekávání se však drží ještě na slušných hodnotách. V průběhu roku by ale měla ještě o něco zpomalit.

Libra ztrácí s tím, jak rostou šance brexitu bez dohody

Společná evropská měna pokračovala i včera bez výrazného trendu. Oproti dolaru si polepšila přibližně o desetinu procenta. Včerejším propadlíkem byla zejména britská libra, která je oproti dolaru nejslabší od března 2017 a oproti euru od května stejného roku. Britská měna trpí zejména tím, jak se zvyšují šance na brexit bez dohody. Včera tuto variantu jako možnou na návštěvě Skotska potvrdil nový ministerský předseda Velké Británie Boris Johnson.

Maďarské mzdy rostou dvojciferně

Dnešní údaje o maďarských mzdách dokreslí obrázek velmi utaženého trhu práce. Včera statistiky naznačily rekordně nízkou nezaměstnanost a dnes by měly ukázat návrat mzdového růstu do dvojciferných čísel.

Koruna zahájila týden oslabováním

Domácí měna měla včera tendenci oslabovat. Ztrácela podobně jako zbytek regionu. Pravděpodobně tak doháněla páteční vývoj kurzu eura proti dolaru a reagovala na zprávy kolem brexitu. Domácí měna se posunula na úroveň 25,65 CZK/EUR, což představuje pohyb o tři desetiny procenta, polský zlotý oslabil o čtyři desetiny procenta na 4,288 PLN/EUR a forint ztratil podobně jako koruna desetinu procenta na 328,0 HUF/EUR.