MMF: S dolarem se děje pozoruhodná věc

S americkou měnou se podle Mezinárodního měnového fondu stala podivná věc: Stodolarová bankovka se v celkovém počtu daných bankovek dostala před „všudypřítomnou“ dolarovou bankovku. Došlo k tomu poprvé v historii a nyní tak „nejhodnotnější bankovka Spojených států představuje i tu s nejvyšší cirkulací“.



Následující graf z Finance & Development Magazine ukazuje konkrétní vývoj počtu jednotlivých druhů bankovek. Těch stodolarových je nyní podle MMF v oběhu více než dvojnásobek ve srovnání s obdobím před finanční krizí. Postupně se tak dostaly před populární dvacetidolarové a nakonec i jednodolarové bankovky, jejichž množství ovšem také soustavně roste. Nejméně je naopak dvoudolarovek a padesátidolarovek a jejich množství se snižuje mnohem nižším tempem:





MMF poukazuje na to, že k dispozici je stále více možností bezhotovostních plateb. „Proč Američané čím dál více touží po stodolarovkách v době, kdy se digitalizuje úplně všechno?“ ptá se fond . Odpověď je taková, že po těchto bankovkách netouží ani tak Američané, jako zbytek světa. Většina z nich je totiž držena v zahraničí, podle Federal Reserve Bank of Chicago téměř 80 % jejich počtu. U všech dolarových bankovek je to asi 60 %, zatímco v roce 1980 to bylo jen asi 30 %.Správnější otázka tedy zní, co vede svět k touze po dolarových bankovkách. Možnou odpovědí může být geopolitická nestabilita. Tvrdí to ekonomka Fedu Ruth Judson. Dolar a dolarové bankovky mají podle ní statut bezpečného aktiva. Ve své studii z roku 2017 ukazuje, že mezinárodní poptávka po dolarech rostla v devadesátých letech a po přelomu tisíciletí, pak se stabilizovala a dokonce začala klesat s tím, jak se začaly používat eurové bankovky. Tento pokles trval až do roku 2008, kdy finanční krize opět přiživila poptávku po dolaru a dolarových bankovkách.Kenneth Rogoff z Harvard University k tomu ovšem dodává, že bankovky vyšších hodnot úzce souvisí s nezákonnými aktivitami. A zejména s daňovými úniky a snahou vyhnout se regulaci. „Za byty a domy ve všech významných městech světa se každý den platí s kufříky plnými hotovosti. A není to proto, že by se lidé báli krachu bank,“ tvrdí Rogoff. Poptávku po bankovkách pak podle něj zvyšuje i prostředí nízkých sazeb a inflace . Ty dolarové jsou pak stále populární proto, že tato měna je nadále dominantní rezervní měnou ve světě.Zdroj: MMF