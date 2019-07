Summary: Mylan získá velká jména Pfizeru: Viagru či Lipitor

Farmaceutická společnost Pfizer definitivně potvrdila, že svojí divizi Upjohn (léky jako Lipitor nebo Viagra) vyčlení ze zbytku byznysu a okamžitě ji spojí se společností Mylan. Vytvoří se tím úplně nová firma s novou kotací na burze, která bude ve svém portfoliu kombinovat diverzifikované produkty od Mylan a několik vlajkových lodí od Pfizeru. Roční tržby by se měly pohybovat kolem 20 mld. USD. Majetkový podíl bude rozdělen 57:43 mezi akcionáře Pfizer a Mylan, přičemž minimálně pro Mylan by měl platit výplatní poměr 1:1. Valuace prozatím není známá. Co se týče zdanění, díky typu transakce (tzv. Reverse Morris Trust) by neměli akcionáři Pfizer platit žádnou daň z kapitálového výnosu. Na držitele akcií Mylan se však zdanění vztahovat bude.



Akcie Pfizeru dnes klesají o 2 %, zatímco Mylan posiluje o 10 % (dopoledne po prvním oznámení byla však reakce +25 %).





(Investiční tipy) 2Q19 Mylan nám dneska dopřál také své kvartální výsledky, které. Tržby se posunuly nahoru o 1 % yoy na 2,85 mld. USD (kons. 2,82 mld. USD ) a čistý zisk na akcii upravený o jednorázové položky sklouzl o 4 % yoy na 1,03 USD (kons. 0,95 USD ).a co do tržeb se pořád nachází nad odhady trhu. Tržby v okolí 12 mld. USD (+/- 0,5) jsou o 300 mil. USD nad predikcemi. Čistý zisk na akcii ve výši 4,3 USD (+/- 0,5) naproti tomu odpovídá konsensu naprosto přesně.