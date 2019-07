Průzkum Reuters: ČNB podrží úrokové sazby beze změny, nejspíš až do konce 2020

Česká národní banka (ČNB) zřejmě ponechá úrokové sazby na stávající úrovni do konce letošního a pravděpodobně i během celého příštího roku poté, co se Evropská centrální banka i americký Fed pouštějí do uvolňování měnové politiky, ukázal v pondělí průzkum agentury Reuters.

Všech 13 analytiků oslovených Reuters očekává, že ČNB na svém čtvrtečním měnovém zasedání ponechá hlavní dvoutýdenní repo sazbu beze změny na současných 2,00%, kam ji zvedla v osmi krocích za poslední dva roky, naposledy na začátku května.

ČNB říká, že pauza ve změnách nastavení sazeb může trvat do poloviny roku 2020, zatímco se snaží vyvažovat stále solidní domácí ekonomiku se známkami slabosti v eurozóně, napětím v mezinárodním obchodě a nejistou okolo brexitu.

Stále přitom není jasné, zda tato pauza nebude zároveň znamenat ukončení současného cyklu utahování měnové politiky.

Sedm analytiků oslovených v průzkumu očekává stabilitu úrokových sazeb až do konce roku 2020. Další dva předpověděli zvýšení sazeb ve druhém nebo třetím čtvrtletí příštího roku, zatímco tři vidí jako příští krok naopak snížení sazeb - dva z nich v prvním kvartále, jeden ve třetím kvartále 2020. Jeden analytik výhled pro příští pohyb sazeb neposkytl. Tři z dotázaných také uvedli, že zvyšování sazeb bude pokračovat, ne však dříve než v roce 2021.

Finanční trhy skrze forwardové kontrakty započítávají šanci na snížení sazeb koncem letošního roku.

Meziroční inflace v Česku v červnu dosáhla 2,7%, a setrvala tak v horním pásmu tolerančního cíle ČNB. Stále robustní česká ekonomika je však silně závislá na vývozu a vysoce citlivá na vývoj automobilového sektoru a podmínky v zahraničí.

Evropská centrální banka minulý týden ponechala sazby beze změny, připravila si však půdu pro uvolnění politiky. V případě americké centrální banky (Fed) trhy všeobecně počítají s tím, že tento týden sníží sazby, poprvé od hluboké finanční krize před více než deseti lety.

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký minulý týden v rozhovoru pro Reuters řekl, že nejpravděpodobnějším scénářem v Česku zůstává stabilita sazeb, jak ji předpokládá vlastní výhled centrální banky, a že ČNB nemusí automaticky následovat příkladu ECB nebo Fedu.

Zdroj: Reuters