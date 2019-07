Support nevydržel, Bitcoin se propadl pod měsíční low

V noci na dnešek support nevydržel a Bitcoin se propadl na Bitstampu až k hranici $9100. Nicméně cena se v následujících minutách vrátila zpět do oblasti $9500, kde se Bitcoin pohyboval před tímto náhlým propadem. Dosavadní měsíční low z poloviny července těšně nad hranicí $9200, tak bylo pokořeno. Dominance Bitcoinu vůči ostatním kryptoměnám se drží v posledních dnech v rozmezí 64% – 65% a je stabilní. Altcoinová sézóna, jak mnozí předpokládali, se tak ještě nekoná. Nový vzestup se tak pravděpodobně odehraje až po růstu BTC, tak jak tomu bylo na konci roku 2017, když altcoiny zažily prudký vzestup doprovázený pádem Bitcoinu.

Bitcoin se propadl pod měsíční low v důsledku jednání o Libře a Trumpových tweetech

Někteří zahraniční komentáři připisují několika týdenní downtrend jako reakci na projekt Facebooku a jeho kryptoměny, který sklízí kritiku ze všech stran. Situaci nenahrály ani negativní komentáře Donalda Trumpa vzhledem k Bitcoinu a Facebooku. Na druhé straně, mnoho analytiků nevidí na faktu, že měsíční support nevydržel nic zásadního a tuto korekci vidí jako zdravou vzhledem k čtvrtletním ziskům Bitcoinu. V dlouhodobějším kontextu, kdy se cena BTC zvedla z $3200 až k hranici $14 000 za pouhé tři měsíce, je to relevantní argument.

Avšak poslední týden se cena pohybuje pod hranicí 50denního klouzavého průměru a někteří analytici tak vidí jako možný scénář další pokles k hranici $8800. Pod touto rezistencí se také nachází 100denní klouzavý průměr.

Komunita nyní netrpělivě čeká na spuštění Baakt platformy a vyjádření americké komise (SEC) o předložených návrzích ohledně ETF. V srpnu úředníkům vyprší půlroční lhůta na nejslibnější návrh z dílny VanEck. Ať už bude verdikt jakýkoli, lze očekávat turbulentní reakci a to i v případě zamítnutí. Komise musí zveřejnit odůvodnění případného zamítnutí a mnoho lidí očekává jistý posun v rétorice.

