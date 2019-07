Morgan Stanley: Růst akcií může skončit už tento týden

Středeční zasedání amerického Fedu se blíží, ale podle ekonomů z Morgan Stanley může očekávané snížení úrokových sazeb přijít příliš pozdě na to, aby zachránilo ekonomiku, která se nebezpečně blíží recesi. "Prozatím je cesta k americké medvědí recesi stále úzká, ale ne nereálná,“ uvedl tým vedený ekonomkou Ellen Zentner.

Středobodem recese je obchodní napětí, které by mohlo vést k propouštění a odlivu spotřebitelů. Zentner uvedla, že současná pravděpodobnost medvědího trhu je asi 20 %, ale to se může rychle změnit. Výsledkem by podle Morgan Stanley byl „velký poptávkový šok“, který by se z plánovaného růstu o 2,2 % v roce 2019 propadl na záporných 0,1 % v roce 2020. Jednalo by se tak sice o malou recesi, ale přesto by to pro ekonomiku, která v roce 2018 rostla o 2,9 %, znamenalo značný pokles.

Morgan Stanley není jedinou bankou, která před recesí varuje. Newyorský Fed, který měří pravděpodobnost recese, odhaduje v následujících 12 měsících 33% pravděpodobnost poklesu, což je nejvyšší úroveň od Velké recese z roku 2009.

Ani makrodata z eurozóny zatím nejsou příliš zářná. Indexy nákupních manažerů PMI v červenci velmi negativně překvapily. Zdvižený prst ukazuje zejména na Německo, které podle měření Goldman Sachs zažívá již třetí pokles za sebou.

Evropské centrální banka na posledním zasedání v minulém týdnu rozhodla ponechat sazby na předchozích úrovních a zároveň poukázala na další uvolnění v nadcházejících měsících, pokud se ekonomické podmínky nezlepší.

„Celkově červencové zasedání ECB posílilo naše očekávání ohledně dalšího uvolňování v září, kdy očekáváme, že banka sníží sazby o 20 bp, představí silnější výhled a znovu zahájí nákup čistých aktiv,“ komentuje banka Goldman Sachs.

Z investičního hlediska by se možný příchod recese mohl významně promítnout do akcií. Na ráně jsou podle analýzy Morgan Stanley automobilky a hardware, spolu s cyklickými akciemi a dluhopisy s vysokým výnosem. Nicméně dluhopisům se obecně daří lépe a během recese fungují spíše jako bezpečný přístav. Banka naopak doporučuje sázet na defenzivní sektory jako zdravotnictví a spotřebitelský sektor.

"Vzhledem k tomu, že recese se nehlásí, když přijdou, a trhy se dívají dopředu, historie naznačuje, že investoři by neměli s defenzivnější alokací svých aktiv čekat na potvrzení recese," napsala Zentner. Naopak oficiální vyhlášení recese vnímá jako vhodný čas, kdy začít nakupovat.

