Nedělejte to jen pro peníze či z touhy po volnosti aneb 5 špatných důvodů pro podnikání

Lze-li usuzovat podle letošního rekordního přírůstku podnikatelů, o vlastním podnikání přemýšlí stále více lidí. Někteří se však do odstartování vlastního byznysu pustí z ne zcela ideálních důvodů, například z touhy po větší volnosti, po rychlém zbohatnutí nebo ve vidině, že se nebudou muset za svou práci nikomu zodpovídat. Začít podnikat ze špatného důvodu nebo na základě zkreslených představ se ovšem většině lidí nevyplatí a jejich byznys zamíří ke krachu.



Začít podnikat láká čím dál více lidí. Podle dat společnosti CRIF za letošní první kvartál odstartoval své podnikání rekordní počet fyzických osob – oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku byl čistý přírůstek podnikatelů o téměř 4 tisíce vyšší, což je nejvyšší číslo od roku 2012. Důvody pro odstartování vlastního podnikání mívají lidé různé. Jsou však i takové, které příliš vhodný podnikatelský start nepředstavují a mohou v konečném důsledku vést k neúspěchu a krachu podnikání. „Rozhodnutí začít podnikat by mělo být učiněno z takových důvodů, které reflektují odpovědný přístup budoucího podnikatele. Ideální je, když za odstartováním podnikání stojí například originální nápad, skvělá znalost určitého oboru nebo dovednost daného člověka, v níž opravdu vyniká nebo je v ní o krok napřed před konkurencí,“ radí Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Jaké konkrétní důvody naopak většinou k prosperujícímu byznysu nevedou?



1) Chci podnikat, protože mě moje současná práce štve

Nespokojenost v zaměstnání není ojedinělým jevem. Nemálo lidí může frustrující den v práci přivést právě k myšlence rozjet vlastní podnikání. Nespokojenost se současným stavem a touha po změně za odstartováním vlastního podnikání stojí poměrně často a jako prvotní impuls není vysloveně špatná. Podstatné je, aby to nebyl jediný důvod, proč lidé chtějí podnikat.



2) Chci podnikat, protože nesnesu svého šéfa a chci být vlastním pánem

Chcete začít podnikat, abyste se vyhnuli konfliktům s nadřízeným? Představa, že utečete stresu každodenních hádek se šéfem, je lákavá, ovšem nenechte se jí zmást. Ani jako podnikatel se konfliktům s jinými lidmi nevyhnete. Nebude to sice váš šéf, ale třeba dodavatel, obchodní partner nebo zákazník, případně zaměstnanci. A to, že se nebudete muset nikomu za svou práci zpovídat? Ale ano, budete – opět jsou tu zákazníci, dodavatelé, partneři…



3) Chci podnikat kvůli penězům

Cílem každého podnikání je vydělat peníze, o tom není potřeba polemizovat. Peníze ale nesmí být jediným a hlavním cílem vašeho byznysu. Úspěšné podnikání vyžaduje víc než jen touhu snadno a rychle vydělat pořádný balík. Ve většině případů totiž dosáhnutí slušného výdělku z podnikání není ani snadné, ani rychlé.



4) Chci pracovat méně

Podnikání je časově náročné, a to obzvláště na jeho začátku. Čeká vás nutná administrativa, jednání s dodavateli, jednání se zákazníky, plánování či řešení problémů, kdykoliv nastanou. Kromě samotné práce dle typu vašeho podnikání navíc musíte zvládnout třeba i účetnictví a vlastní propagaci, alespoň do doby, než si budete moci tyto činnosti dovolit delegovat na zaměstnance nebo externí agenturu. Pro mnoho podnikatelů zkrátka platí, že čím méně času svému byznysu aktivně věnují, tím méně jsou úspěšní.



5) Chci větší flexibilitu

V závislosti na typu vašeho podnikání samozřejmě může být možné, abyste pracovali v podstatě kdykoliv během dne nebo odkudkoliv, ve většině případů se ale připravte na to, že zkrátka budete pracovat tehdy, kdy to po vás budou vyžadovat vaši zákazníci. Urgentní zakázky, honění termínů přes víkend, pozdní noční telefonáty…ano, i tak podnikání vypadá. A pokud se svojí volnosti nebudete chtít vzdát, pak počítejte s tím, že vám uteče spoustu obchodních příležitostí a na vašem podnikání se to negativně odrazí.



I krachující byznys lze ještě postavit na nohy

Pokud své podnikání odstartujete kvůli výše uvedeným důvodům, je poměrně velká šance, že se dříve nebo později setkáte s mnohými potížemi. Možná se vám je všechny podaří překonat kupříkladu pomocí pevné vůle a tvrdé práce, a nebo se naopak ocitnete na pokraji krachu. Ani v takovém případě si však ještě nemusíte zoufat. „Podnikatelé potýkající se s neúspěchem dnes mohou využít celou řadu poradenských a dalších služeb, které jim mohou pomoci postavit jejich byznys opět na nohy. V případě firem se pak velmi osvědčují služby interim nebo krizových manažerů, kteří do firmy nastoupí s pevně zadanými úkoly a cílem obnovit nebo zvýšit prosperitu podniku. Značnou výhodou těchto manažerů jsou dlouholeté odborné zkušenosti, know-how z celé řady oblastí a společností a v neposlední řadě také to, že se na firmu dokážou podívat nezaujatýma očima člověka zvenčí,“ vysvětluje Jiří Jemelka, který rovněž působí jako podnikatelský kouč, poradce a interim manažer s tím, že firmy mohou kromě zmíněných služeb využít také nabídky komplexní revitalizace.