Rozhovor ministryně financí o zvyšování důchodů v příštím roce

Zdroj: ČT 1 | 26.7.2019 | 19:00 | Pořad: Události | Téma: Ministryně financí

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

V Událostech teď živě ministryně financí Alena Schillerová, dobrý večer, paní ministryně. Na důchody má tedy jít rekordních půl bilionu korun, a to v tom nejsou započítané štědřejší penze pro starší důchodce, které navrhuje Senát. Najdou se na to v rozpočtu peníze? Paní ministryně Maláčová o tom s vámi chce ještě jednat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

--------------------

Takže dobrý večer. Já bych chtěla připomenout, že tato vláda navyšuje v průměru důchod o 900 Kč podruhé. V letošním roce jsme navíc ještě přidali důchodcům nad 85 let dalších 1 000 Kč a od roku 20 navrhujeme opět navýšení v průměru o 900 Kč, což bude prezentovat navíc těch 37 miliard, takže se dostaneme skutečně před půl bilionu. Ten návrh, který vznikl v Senátu, kromě fiskálních dopadů, které odhadují minimálně na 2 miliardy a může to být i více, tak já vidím, že stojí na velmi chatrných nohou. A to především proto, že my budeme, pokud by tento návrh prošel, tak budeme trestat důchodce, kteří pracují déle. To znamená, že déle přispívají do důchodového systému, do pojistného systému, do systému, ze kterého se potom přispívá na důchody všech ostatních. Na úkor vlastně těch, kteří odešli do předčasného důchodu. Navíc by nám tam mohly spadnout i lidé, vůbec nevím, jestli má Ministerstvo práce a sociální věci nějakou analýzu, lidé, kteří třeba odešli, já nevím, ve 40 letech do invalidního důchodu prvního stupně. Čili ta částka může být mnohem vyšší a navíc nevidím vůbec žádný smysl spravedlnosti v tomto systému. A chtěla bych připomenout, že třeba to letošní zvýšení v průměru o 900 Kč je více než za 5 let vlád ODS.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Co bude stát dělat, až neporoste ekonomika tak rychle jako teď? Na co se mají lidé vůbec připravit? Budou se penze spíše snižovat, nebo se bude do důchodu odcházet v pozdějším věku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

--------------------

Tak důchody se v žádném případě snižovat nemohou. Víte, že tato vláda prosadila změnu výpočtu valorizačního rámce z devíti procent na 10, proto také valorizace penzí je vyšší, než by byla podle předcházející právní úpravy, a jsou to mandatorní výdaje. To znamená, že stát na ně vždy musí mít, ale je jasné, že za 30 let se v této zemi nepodařilo připravit důchodovou reformu. A bez zásadních kroků, které se musí připravit a musí se připravit neprodleně a rychle a musíme se snažit dosáhnout dohody napříč politickým spektrem, aby nedošlo k tomu, že případná jiná vláda takovéto kroky zruší. Tak v podstatě problém z hlediska ekonomiky by začal být zhruba po roce 2030, kdy odejdou do důchodu takzvané silné ročníky Husákových dětí, čili na to se musíme připravit už teď, protože tam by problém skutečně mohl nastat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Říká ministryně financí Alena Schillerová. Já vám za to děkuju. Na shledanou.