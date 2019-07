Fed poprvé za dekádu sníží sazby

Eurodolar se ke konci minulého týdne sesunul blíže hranici 1,11 EUR/USD. Dolaru pomohl k dalším drobným ziskům výsledek amerického HDP za druhý kvartál (2,1 %); to sice oproti předešlému čtvrtletí viditelně zpomalilo, ale celkově rozhodně nezklamalo.



V tomto týdnu bude hlavní událostí zasedání amerického Fedu, který by měl odstartovat cyklus snižování sazeb. I přes tržní sázky na poměrně agresivní pokles sazeb na horizontu jednoho roku (téměř 100 bp) věříme, že situace v americké ekonomice není zdaleka natolik kritická, aby vyžadovala měnový stimul v podobném rozsahu. V našem základním scénáři tudíž počítáme s opatrnějším přístupem Fedu, tj. na horizontu 12 měsíců pouze s dvojím snížení sazeb.



Koruna začíná nový týden těsně pod hranicí 25,60 EUR/CZK. Už ve čtvrtek by mohla dostat nový impuls od centrální banky, která sice nejspíše ponechá sazby beze změny, ale zveřejněním své prognózy alespoň trochu poodkryje karty do blízké budoucnosti. Trh bude vnímat i nové zprávy z ekonomiky, které však pozitivní nejspíše vůbec nebudou. Ať už půjde o červencové PMI, které znovu potvrdí zhoršující se situaci v tuzemském průmyslu, nebo o deficit státního rozpočtu, který bude zveřejněn rovněž ve středu. Budou to tedy další signály zpomalování české ekonomiky, nicméně ne natolik drastické, aby ČNB musela aktivně jednat, jak možná předpokládají trhy.