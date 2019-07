Startuje týden centrálních bank

Podle očekávání minulý týden rozhodně nebyl ve znamení dobrých zpráv z ekonomiky, zvláště ne té evropské. Mizerné výsledky indexů nákupních manažerů naznačují další zhoršování očekávání v Německu, stejně jako ostře sledované Ifo, které navíc žádnou naději na brzký obrat ani nenaznačilo. Na vině jsou především nižší zakázky a situace v automobilovém průmyslu. Jmenovatelem pak je, jako v posledních měsících už tradičně, slábnoucí poptávka ovlivněná zpomalením v Číně, strachem z obchodních válek, divokého brexitu a v neposlední řadě i sílící regulací. Část trhu nenadchla ani ECB, která dala jasně najevo, že udělá vše možné, aby vrátila inflaci k cíli, ale vlastně může v takové situaci přinést další snížení již tak záporné úrokové sazby nebo další vlna kvantitativního uvolňování, která je úspěšná především v deformování dluhopisového trhu…



Tento týden budou místní finanční trhy sledovat jednání dalších dvou centrálních bank. Nejprve to bude Fed, který by měl poprvé v tomto cyklu snížit svoji hlavní úrokovou sazbu a naznačit, jak aktivně hodlá postupovat dále, když už i americká ekonomika vykazuje určité známky zpomalení.



Do tří měsíců se počítá s poklesem sazeb o cca 50 bodů, do roka s téměř stobodovým. Na takový radikalismus však není podle našeho názoru situace v americké ekonomice až tak tragická, takže celkem předpokládáme pouze snížení sazeb o půl procentního bodu.



Následně budou trhy vyhlížet výsledky zasedání české bankovní rady, které se odehraje ve čtvrtek. Sice se od něj nečekají žádné změny sazeb, avšak tón, s jakým vystoupí guvernér po jednání, by měl rozkrýt rozpoložení, jaké v bankovní radě aktuálně panuje. Ještě nedávno se tam našly hlasy pro další zvýšení sazeb, nicméně to spíš vypadá na jejich jednohlasné ponechání na dosavadní úrovni. To bude současně znamenat, že výše se už ČNB se sazbami v tomto cyklu nejspíše nedostane. Pozornosti by neměla ujít ani nová prognóza, na základě které se bude rada rozhodovat. Zda bude implikovat stabilní sazby i pro další dva roky, nebo zda už ČNB nepředpokládá možný obrat sazeb dolů. A v neposlední řadě půjde rovněž o to, jak se centrální banka dívá na kurz koruny a jak na něj hodlá být – na základě nového modelu – citlivá.