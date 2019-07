Pfizer spojí divizi léků bez patentu s Mylanem (+23 %)

Americká farmaceutická společnost Pfizer se dohodla na tom, že sloučí svoje aktivity v lécích bez patentové ochrany Upjohn s výrobcem generik Mylan, dohodou vznikne kolos na světovém trhu s generiky. Akcie Mylanu po potvrzení původních spekulací rostou v předburzovní fázi amerického obchodování o úctyhodných 23 %, akcie Pfizer naopak 0,3% ztrácí.

Fúze proběhne formou výměny akcií, akcionáři Mylan za každou jednu svou akcii získají jednu akcii nové společnosti. Výsledně budou držet 43 % nově vzniklé společnosti, většinových 57 % budou držet akcionáři Pfizer. Představenstva Mylanu i Pfizeru dosaženou dohodu již schválily. Upjohn pak ještě před vypořádáním obchodu vydá dluhopisy v objemu 12 miliard dolarů, získané finance si ovšem ponechá společnost Pfizer.

V divizi generik Upjohn se nachází lék na impotenci Viagra, lék na cholesterol Lipitor nebo lék proti úzkostem Xanax. Mylan může být znám díky svému prostředku EpiPen, což je předplněné pero pro léčbu těžkého alergického šoku.

Společnosti sázejí na to, že transakce by firmám pomohla oživit růst tržeb. Transakce by také zřejmě uspíšila snahy generálního ředitele Pfizeru Alberta Bourly zaměřit se na léky na předpis s patentovou ochranou a na vakcíny. Sedmapadesátiletý Bourla stojí v čele farmaceutického gigantu teprve od ledna, firma se už ale pod jeho vedením stačila rychle změnit. Bourla, který chce mít z Pfizeru menší, ale akceschopnější firmu soustředící se na inovativní léky a vakcíny, použil k transformaci společné podniky a odsekávání jednotlivých divizí.

Pfizer aktuálně vyvíjí nové produkty, přičemž tento vývoj je již v pokročilé etapě. Pokud budou nové produkty schváleny, mohl by každý z nich generovat více než 1 miliardu USD na tržbách ročně, což by podpořilo růst.

Divize generik Upjohn patří ve Pfizeru mezi ty méně lukrativnější. Ztráta patentová ochrany způsobila, že tržby v tomto byznysu zpomalily a začala na ni útočit levnější konkurence.

Zdroje: Bloomberg, WSJ, Patria.cz