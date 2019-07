Fed poprvé od finanční krize sníží sazby

I přesto, že začátek nového týdne bude z hlediska zveřejněných dat spíše slabší, v dalších dnech bychom se nudit neměli. Postarat by se o to mohlo hned několik centrálních bank. Nejsledovanější přitom bude americký Fed, který by měl vůbec poprvé od finanční krize snížit úrokové sazby.

Dolar během minulého týdne sbíral zisky, které byly nakonec nejvyšší od února. Zelené bankovky profitovaly nejen z nad očekávání lepších dat ohledně amerického HDP za druhý kvartál, ale i z komentářů ekonomického poradce Bílého domu Larryho Kudlowa. Podle něj nechce Trumpova administrativa v tuto chvíli oslabovat dolar. Na druhou stranu, jak o něco později uvedl sám prezident Trump, nikdy neřekl, že na dolaru nebude intervenovat, tudíž je možnost oslabení americké měny stále tak trochu ve hře.

V tomto týdnu budou dolarové obchodníky zajímat dvě hlavní oblasti. Tou první jsou obnovená obchodní vyjednávání USA a Číny. Ujme se jich americký ministr financí Mnuchin společně s obchodním zmocněncem Lighthizerem. Další klíčovou událostí bude středeční zasedání Fedu, kde by mělo dle odhadů trhu dojít ke snížení sazeb, a to se 100% pravděpodobností. Úrokový cut by měl být spíše preventivního charakteru, čemuž by dle očekávání odpovídalo snížení o 25 bazických bodů.

Preventivní snížení úroků by mělo zmírnit dopady rizik, se kterými se americká ekonomiky a její výhled potýká. Jedná se zejména o obavy z eskalace obchodních sporů, ale i evidentně slábnoucí inflační očekávání. Trhy očekávají, že by ve zbytku roku mohly přijít další kroky. Čísla agentury Bloomberg ukazují možnost poklesu úroků o 67 bodů do konce letošního roku.

Snížení sazeb jakožto posun směrem k uvolněnější měnové politice by mohlo dolar oslabit. Na druhou stranu, vzhledem k již poměrně dlouhodobému očekávání trhu je cut o 25 bb v kurzu již započítán. Reakce by proto nemusela být natolik intenzivní. Trhy bude pravděpodobně více zajímat další výhled amerických sazeb. Podle nás bude Fed chtít přistoupit k ještě jednomu snížení, a to zřejmě v září. Pokud by byla projekce ještě agresivnější, dolar by mohl část svých předchozích zisků odevzdat. Oproti tomu by jako možná podpora americké měny mohla zafungovat data z amerického trhu práce zveřejněná v pátek.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1123 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,08 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1101 do 1,1176 EURUSD.*

Koruna v závěru minulého týdne mírně oslabila těsně pod hranici 25,60 za euro. Stalo se tak ve spojení se zasedáním Evropské centrální banky.

Hlavní událostí domácího prostředí bude čtvrteční zasedání České národní banky. Nečekáme, že by bankovní rada přistoupila k manipulaci se sazbami. Taková je i většinová predikce trhu, proto by spíše než sazby beze změny mohl kurz ovlivnit až doprovodný komentář a aktualizovaná prognóza. O něco vyšší volatilitu by mohl přinést i již zmiňovaný Fed. Holubičí komentář by v tomto případě mohl podpořit zejména měny rozvojových trhů, včetně koruny.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,50 až 25,57 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,83 až 23,02 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.