Letem světem: hlavně nezklamat, válečný kabinet a beďar

HDP USA vzrostlo ve druhém čtvrtletí o něco více, než se čekalo: o 2,1% (očekávání 1,8%). Chicagský index NAI ukazuje, že by v tomto čtvrtletí měla ekonomika USA udržet růst v okolí dvou procent.





Tento týden zasedá Fed, který doručí snížení sazeb. Bude argumentovat inflací a riziky. Nicméně, tohle snížení finanční trh považuje za hotovou věc a bude se především zajímat, kolik snížení ještě Fed doručí. Přitom ještě v červnu mezi členy FOMC těsně převládal názor, že jestli snižování, tak až příští rok, a to jen o 25bb (viz medián).



Nicméně obrázek také ukazuje, že se zformovala velká skupina guvernérů, která by chtěla snížit sazby na dvě procenta letos a nechat je na této úrovni i příští rok. Problém je, že finanční trh je natěšen na výraznější snižování sazeb: letos se spokojí s 50 bodovým snížením, ale příští rok očekává dalších 50 bodů = snížení sazeb na 1,5% a pak stabilita. Pokud Fed nechce trh „zklamat“ už nyní, tak bude muset v komunikaci umně balancovat s riziky a nejistotami. Bez toho by i po snížení sazeb tento týden mohl přijít pokles finančních trhů.



Obchodní války 'update': tento týden by se měly obnovit jednání mezi USA a Čínou.

Brexit 'update': Boris “You don''t know the power of the dark side” Johnson začíná vládnout, svůj kabinet nazval „válečným“ = minimálně marketingově se chce tvářit, že se připravuje na tvrdý brexit, aby získal alespoň nějakou páku na EU, aby došlo ke zrušení irské pojistky. Dominic Cummings, stratég brexitové kampaně, řekl, že Johnson je připraven odejít z EU k 31. říjnu za každých okolností, že je proto připraven i rozpustit parlament nebo vyvolat předčasné volby, pokud by parlament měl tendenci blokovat brexit bez dohody. A to on má tuto tendenci, proto chce přijmout zákon, který takovému odchodu bude bránit.

Ropa: Británie nasazuje torpédoborec do Hormuzské úžiny, aby doprovázel komerční lodě plující tímto průlivem. Mezitím Čína dovezla z Íránu nejméně ropy od roku 2010. Spekuluje, že jde o úlitbu USA.

Tento týden zasedá i ČNB. Ta ponechá sazby beze změny. Ministryně financí chce zrušit každoroční zprávu o připravenosti ČR přijmout euro.

Trápí vás nebo vaše děti akné? Nemělo by. Nová studie nabádá „Hýčkej si svého beďara!“ :-) "We find that having acne is strongly positively associated with overall grade point average in high school, grades in high school English, history, math, and science, and the completion of a college degree. We also find evidence that acne is associated with higher personal labor market earnings for women. We further explore a possible channel through which acne may affect education and earnings."

David Navrátil, makroanalytik České spořitelny