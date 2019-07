Fed a výsledková sezóna v hledáčku akciových investorů (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Na počátku obchodování v Evropě by měly převažovat mírné prodejní tlaky.

Dnešní makroekonomický kalendář je prakticky prázdný. Jediným zajímavějším číslem bude dallaský předstihový ukazatel výrobní aktivity, který však trhy příliš neovlivní. Největší slovo v tomto týdnu budou mít středeční výsledky zasedání americké centrální banky. K měnové politice zasedne i Česká národní banka (čtvrtek).

Své výsledky hospodaření dnes reportuje například irská aerolinka Ryanair, francouzská farmaceutická společnost Sanofi nebo nizozemský pivovar Heineken. V tomto týdnu bude výsledková sezóna bohatá i na tuzemském trhu. Hospodářské výsledky představí všechny tři banky (Erste, Komerční banka, Moneta) a telekomunikační operátor O2 Czech Republic.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro britskou aerolinku EasyJet a pro německého výrobce motorů MTU.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy v minulém týdnu vylepšovaly svoje historická maxima. Páteční seanci pak na novém rekordu uzavřel jak S&P 500, tak i technologický Nasdaq. Indexy si polepšily o 0,7 %, respektive 1,1 %. Jedním z důvodů byly výsledky společnosti Alphabet, které překonaly očekávání, a jejíž akcie vystřelily o téměř 10 % vzhůru. Překvapivě silná data o růstu amerického HDP za druhý kvartál nijak nenabořila očekávání ohledně snižování sazeb americkou centrální bankou.

Akcie v asijsko-pacifickém regionu zahajují nový týden v červeném. Nejhůře se daří jihokorejským akciím, jejichž index Kospi v dnešním obchodování padá o 1,8 %. Tamní sentiment zhoršuje mix informací ohledně makroekonomické situace, obchodních vztahů s Japonskem nebo neuspokojivé výsledkové sezóně. Přes jedno procento padají i akcie obchodované v Hongkongu.

Zřejmě nejpodstatnější událostí tohoto týdne bude zasedání americké centrální banky. Od té trhy bez jakýchkoliv pochybností očekávají snížení úrokových sazeb o 25 bb. Výsledek by měl být znám ve středu večer. Měnové kohouty by se měly uvolnit i navzdory stále slušnému vývoji na americkém trhu práce, který by měla posléze potvrdit páteční data o tvorbě nových pracovních míst a míře nezaměstnanosti.

Svoji roli by měla sehrát i probíhající výsledková sezóna. Údaje o hospodaření představí Apple, Samsung Electronics nebo Huawei Technologies. Pozornost bude směřována i na automobilky jako General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, BMW či Toyota Motor. Výsledky reportují i další velké firmy po celém světě.