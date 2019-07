Ranný komentár: Pravdepodobnosť Brexitu bez dohody rastie

Akciové trhy v USA sa obchodujú v červených číslach, zatiaľ čo európske akciové trhy sa obchodujú zmiešane. Tento týždeň sa majú v Číne stretnúť americkí a čínski zákonodárci, aby pokračovali v obchodných rozhovoroch s cieľom dosiahnuť obchodnú dohodu. Problém je, že očakávania z tohto stretnutia sú pomerne pesimistické, keďže obe strany sa v priebehu posledných dní správali nekompromisne, čo môže naznačovať, že dosiahnutie spoločnej reči nebude jednoduché.

Pravdepodobnosť Brexitu bez dohody rastie. Britskí premiér Boris Johnson vytvoril kabinet šiestich ministrov, ktorí majú vytvoriť plán, ako by Británia mohla vystúpiť z EÚ do 31. Októbra. Johnson je pripravený za každú cenu vystúpiť z EÚ do stanoveného dátumu, pričom v prípade problémov v parlamente, nevylúčil ani možnosť predčasných volieb.

Tento týždeň v stredu zasadaná FED. Trhy očakávajú, že pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu. Dôležité ale budú vyjadrenia ohľadom budúceho smerovania úrokových sadzieb, prípadne zavedenia dodatočných stimulov. Trhy počítajú s 57% pravdepodobnosťou, že FED zníži úrokové sadzby v tomto roku o 0,75 percentuálneho bodu, takže akékoľvek náznaky FEDu k budúcemu vývoju úrokových sadzieb budú pre trhy kľúčové a stanovia trend na akciách, zlate, USD a dlhopisoch na najbližšie týždne.

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne prázdny, pričom zvýšenú volatilitu na americkom dolári môže priniesť výrobný index Dallasského Fedu.

Čo sa týka amerického dolára, ten sa obchoduje v miernom pluse oproti všetkým hlavným menovým párom. Na forexovom trhu si môžeme všimnúť, že bezpečné meny ako CHF a JPY sa obchodujú taktiež voči väčšine ostatným menovým párom v zisku. To je spôsobené mierne negatívnou náladou na trhoch ohľadom vyššie spomínaného stretnutia medzi USA a Čínou.

Čo sa týka vývoja na komoditných trhoch, ropa sa obchoduje v červených číslach a zlato a striebro sa obchodujú bez výraznejších zmien.