Řekněte si o přidání peněz chytře! 4 tipy, jak na to

Zaměstnanci jsou v práci spokojení, ne však s výší mzdy

Podle průzkumů jsou dvě třetiny spokojení se svým zaměstnáním, s výši svého platu či mzdy už nikoliv. Víc než polovina z nich má pocit (a většinou oprávněný), že by si více peněz zasloužili. Pokud jste tedy nedostali již nějakou dobu přidáno, nebo vám dokonce zaměstnavatel nepřidal od data nástupu ani korunu a mezitím už uběhlo pár let, na nic nečekejte a vyzkoušejte následující tipy, jak se dostat k lepším penězům. Přece jen by vám mzda měla stoupat alespoň podle nárůstu každoroční inflace.

Jak přesvědčit šéfa, aby vám zvýšil mzdu?

V první řadě si zmapujte terén, to znamená, že si musíte zjistit (a to třeba i anonymně), kolik lidi berou na vaší či obdobné pozici ve vašem regionu. I když jsou dnes firmy ochotnější platit více peněz za dobře odvedenou práci, nějakou představu mít musíte. Takové srovnání se vám může hodit nejen ve stávajícím zaměstnání, ale také na pohovoru při hledání nové práce. Hodně vám mohou napovědět i inzeráty, dříve nebývalo zvykem, že by se u nich uváděla výše mzdy nebo platu, dnes už je situace trochu lepší a hodně pracovních inzerátů obsahuje i finanční ohodnocení. Pojďme si shrnout několik tipů, jak přesvědčit vašeho šéfa, aby vám přidal na výplatě.

1) Ohlédněte se do minulosti

Před samotnou schůzkou s vaším zaměstnavatelem byste se měli dobře zamyslet. A to hlavně nad vaší minulostí ve společnosti. Přece jen budete potřebovat nějaké argumenty, jak šéfa přesvědčit. Napište si třeba na papír takové shrnutí za celou dobu trvání vašeho pracovního poměru. Kam jste se za tu dobu posunuli, na čem jste se podíleli, co jste dokázali nebo v čem jste opravdovou posilou v týmu? Také se zamyslete nad tím, jestli vám od podepsání pracovní smlouvy nepřibyly nějaké nové povinnosti, úkoly nebo zda jste nepřispěli svou vlastní kreativitou, která nadřízeného potěšila a zaujala jej.

2) Dohodněte si schůzku se šéfem

Když už budete mít v hlavě jasno, proč si máte říct o přidání peněz, dohodněte si s vaším zaměstnavatelem schůzku. Není nic horšího, než řešit zlepšení vašich pracovních podmínek na chodbě u automatu na kávu nebo v místnosti s kopírkou. Na schůzce byste měli mít klid a soukromí, časově vám bohatě postačí 20 až 30 minut. Ideální dny pro takovou schůzku jsou uprostřed pracovního týdne, tzn. v úterý, středu a čtvrtek. V pondělí bývá v práci po víkendu největší frmol a zase v pátek se už všichni rádi vidí doma.

3) Řekněte si o částku, kterou chcete a blafujte s opatrností

Rozhovor můžete začít zmínkou, že máte zajímavou pracovní nabídku od konkurence. Avšak s blafováním opatrně, ať vás šéf neprokoukne, mohlo by vám to naopak uškodit. Tento argument používejte jen v případě, že je pravdivý. Buďte konkrétní a sdělte nadřízenému přesnou částku. Když mu řeknete, že to necháte na něm, můžete být nemile překvapení a zklamaní. Celkovou sumu říkejte v hrubé mzdě.

4) Nebojte se odmítnutí

Pokud vás šéf odmítne, nemusíte se hroutit. Uvědomte si, že první NE může být pouze vyjednávací. Zkuste se dopředu na tuto situaci připravit a vytvořte si v myšlenkách argumenty. Je dobré mít ještě nějaký argument v záloze. Když ani ten nezabere a zaměstnavatel vám ani tak nepřidá, nemusíte se z toho hroutit. Prostě jste to zkusili, byla to jedna ze dvou možností, prostě buď a nebo. Třeba vás to nakonec v životě někam posune a získáte mnohem lepší práci, kde budou moci vaše zkušenosti a znalosti náležitě ocenit.

Editorka: Zuzana Klímová