Čím dál víc vlaků nejezdí na čas. Jaké jsou nejčastější důvody

Stále více vlaků nejezdí na čas. Největší zpoždění nabírají dálkové spoje. Vliv na to prý mají častější výluky, mimořádné události, počasí a také houstnoucí železniční síť. Zlepšit by to podle odborníků měly plánované vysokorychlostní tratě.

Můj vlak, můj čas - tak zní motto v reklamách Českých drah. Jenže podle statistik to rozhodně neplatí, každý desátý spoj má totiž zpoždění. "V roce 2018 se podařilo naplnit jízdní řád na 89 %, došlo k poklesu o 1,5 % oproti roku 2017," uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marel Illiaš.

Průměr vylepšují osobní vlaky, které jezdí většinou načas, naproti tomu pětina dálkových vlaků nedojede do svého cíle včas. Příčinou je prý houstnoucí doprava, a to zejména na hlavních koridorech. Nejkritičtější jsou přitom pátky a neděle, kdy je na kolejích nejvíc vlaků. Narůstá také počet dopravců nebo mimořádných situací.

"Třeba popadané stromy, nehody na přejezdech. Pokud dojde k usmrcení osoby v Praze, tak se ty problémy mohou přenést až na Ostravsko," vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Přestože se železnice neustále modernizuje, právě výluky a opravy na tratích mohou za každé páté zpoždění.vysvětluje prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

Ještě hůř než osobní vlaky jsou na tom nákladní. Každý třetí náklad po kolejích dojede pozdě. "Především je to kvůli extrémnímu nárůstu osobní dopravy mezi Kolínem a Českou Třebovou, kde jedou nákladní vlaky 51 km/h průměrně," tvrdí ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců Oldřich Sládek.

"Je potřeba začít budovat novou kapacitu a stávající kapacitu lépe využívat," řekl Vyka. První nové vysokorychlostní tratě by se měly začít stavět až za šest let. V Evropě jsou nejpřesnější vlaky ve Švýcarsku. Nejpřesnější vlaky na světě mají v Japonsku, tamní rychlovlaky šinkanseny mají zpoždění průměrně 30 sekund.