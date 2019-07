Víkendář: Žijeme v zajímavých časech, na úspěšný brexit stačí jen optimismus

„Co brání Velké Británii, aby tři roky po hlasování o brexitu opustila Evropskou Unii? Jsou to složitá jednání o hranicích s Irskem? Tvrdá fakta parlamentní většiny? Nebo je to mlhavá podstata samotného brexitu, kdy 52 % Britů vyslalo nejasný signál, že země by měla odejít a na politicích je, aby určili detaily?“ Takto se ptá The Atlantic a tvrdí, že podle nového britského premiéra Borise Johnsona je odpověď ve všech těchto případech záporná. Skutečnou překážku odchodu představuje podle něj nedostatečný optimismus.



Johnson hovoří o tom, že doma i v zahraničí je řada pesimistů a útočí na ty, kteří „pochybují, hovoří o zkáze a nevěří, že Británii po brexitu čeká zářná budoucnost“. Toto „úderné, ale vágní volání po pozitivitě bylo hlavní součástí jeho kampaně“, tvrdí The Atlantic. V posledním Johnsonově příspěvku pro The Daily Telegraph jsme se mohli například dočíst, že když byli lidé schopni v roce 1969 bezproblémově přistát po letu do vesmíru zpět na Zemi, musíme být dnes schopni vyřešit bezproblémově otázku hranice s Irskem.



The Atlantic tvrdí, že Johnson prostě řekl členům konzervativní strany , že vše bude v pořádku, a oni mu rádi věří, jsou totiž již unaveni dlouhými diskusemi o obchodních dohodách, clech a dalších problémech. Možnost brexitu bez dohody je pak „vzrušující podobně jako příběhy Johnsonova oblíbence Winstona Churchilla z druhé světové války“. Jenže The Atlantic připomíná, že takhle může na tyto příběhy hledět jen ten, kdo si nepamatuje realitu války s nedostatkem potravin, nálety německých letadel a umírajícími lidmi.Existuje pádný důvod, proč je čínské úsloví „ať žiješ v zajímavých časech“ považováno za prokletí, píše The Atlantic. A Johnsonův optimismus podle něj připomíná Trumpovy sliby „nikdy nekončící řady vítězství“. Americký prezident tvrdil, že „vyhrávat se bude tak často, že z toho lidé budou už unavení“. Johnson zase nabízí „svět bez kompromisů a ústupků, v němž bude Británie opět považována za velmoc“. To mimo jiné znovu ukazuje na jeho zálibu v druhé světové válce.The Atlantic se domnívá, že Johnsonovy přípravy na odchod bez dohody nemusí být pouhým blafováním. Už zopakoval svůj slib odchodu ke konci října bez ohledu na to, zda bude dohoda s EU uzavřena. I přesto, že to by mohlo znamenat například problémy s dostupností potravin či léků. Johnson ale hovoří o tom, že „Britové už mají dost čekání“. Těm, kteří hovoří o pohromě, pak vzkazuje: „Ano, problémy budou, ale pokud budeme mít energii a motivaci, nebudou tak vážné, jak se tvrdí.“ „Žijeme v zajímavých časech,“ uzavírá The Atlantic.Zdroj: The Atlantic