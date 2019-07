To je maso, vygoogluj a pošli na Twitter S&P 500 na novém rekordu.

Poslední obchodní seanci na Wall Street v tomto týdnu opanoval Google a Twitter. Beyond Meet, tedy ne-maso pokračuje v růstu a jeho akcie jsou dražší, než akcie společnosti McDonald’s. Ale pozor pokud si myslíte, že nový trend poslal starý dobrý Big Mac na vedlejší kolej, tak budete zklamaní. Akcie společnosti s M ve znaku uzavřely dnes na historickém maximu. Klasika tedy napodobuje druhou klasiku Coca Colu a představila dobré výsledky. Protože tvoří nerozlučnou dvojici desítky let, tak i Coca Cola dosáhla dnes na své historické maximum. ( trochu jsem jim za těch pár let „závislosti“ pomohl, škoda, že jsem si za každých 10 litrů týdně vypité Coly nekoupil jednu akcii).

Do obchodování na druhé straně Atlantiku, také promluvil telekomunikační operátor T-Mobile US, který získal od regulátora souhlas na spojení s další telekomunikční společností Sprint. Akcie T-Mobilu přidaly téměř 5 %.

Ne to nebyl dobrý rok, resp kvartál zaznělo dnes u akcionářů společnosti Goodyear. Akcie propadly o necelých 10 %, když reagovaly na dnes zveřejněné výsledky. Při pohledu na trénink Velké ceny Německa F1 a obutí Pirelli si akcionáři jen povzdechnou zavzpomínají na roky, kdy se monoposty F1 proháněly na jejich pneumatikách…jo do byly dobré roky.

O 1,7 % propadly akcie společnosti Amazon a ze zlaté trojice, která „váží“ 8 % v indexu S&P 500 zůstaly za očekáváním investorů jako jediné.

Ještě jeden velký comeback byl dnes vidět na Wall Street a to, když se do září reflektorů vrátila panenka Barbie. Ta pomohla společně ze zeštíhlovací kůrou společnosti Mattel v růstu o 13,5 %.Příští týden bude trh čekat na Fed o kolik sníží úrokové sazby, ale také se možná dozvíme víc o americko-čínském vyjednávání. Ale to až příští týden a Donald Trump určitě rád přispěje Twitteru nějakým příspěvkem, tak jako dnes na adresu Francie a digitální daně Hezký víkendRoman Koděra