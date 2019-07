Schwab: Co o dalším vývoji říkají prodeje plnokrevníků a další alternativní indikátory

Jeffrey Kleintop z investiční společnosti Schwab přispívá k diskusi o dalším vývoji v ekonomice a na trzích pohledem na alternativní ukazatele dalšího vývoje. Prvním z nich je prodej plnokrevníků, kteří jsou „nákladnou a spekulativní investicí pro bohaté“. Jejich prodejní ceny odrážejí „ochotu riskovat a slouží jako dobrý indikátor sentimentu v globální ekonomice“.



Tržby aukční společnosti Keeneland, která se na plnokrevníky zaměřuje, se během recesí a medvědího trhu prudce propadly. Během utlumeného růstu globální ekonomiky se v letech 2009–2013 držely nízko, v roce 2019 ale prodeje plnokrevníků vystřelily nahoru. To by mohlo být vnímáno jako pozitivní vývoj, Kleintop ovšem poukazuje na skutečnost, že tržby již dosáhly úrovně podobné těm z let 2007 a 2000. To by naznačovalo zvýšené riziko pádu sentimentu a příchodu recese.





Dalším dobrým ukazatelem budoucího vývoje je podle ekonoma vývoj produkce etylenu jako „nejdůležitější chemické suroviny pro průmysl“. Etylen se vyrábí z ropy a jeho cena je tak s cenou této suroviny úzce provázána. Je tak lepší sledovat objem jeho produkce, a to zejména v Číně, „kde se vyrábí hodně zboží pro zbytek světa.“ Kleintop tvrdí, že tamní produkce etylenu v červnu meziročně rostla. Zdá se tedy, že „střední třída ve světě ještě spotřebu neomezuje“.

Zajímavým ukazatelem může být podle ekonoma i vývoj objemu peněz, které posílají imigranti do zemí svého původu svým příbuzným. Následující graf konkrétně ukazuje, jak se vyvíjí tyto remitence posílané do Mexika od lidí pracujících mimo tuto zemi. Ekonom jej vnímá jako známku toho, že globální ekonomika je stále silná.





Zdroj: Schwab