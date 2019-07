Summary: AbbVie překvapil novým lékem

USA:

AbbVie 2Q19



Ve výsledcích farmaceutického giganta se nemá smysl moc šťourat, podíváme se tedy jen na základní údaje. Tržby meziročně stagnovaly na 8,3 mld. USD při konsensu 8,1 mld. USD a čistý zisk na akcii se zvedl o 13 % yoy na 2,26 USD při konsensu 2,21 USD. Čistému zisku však k pozitivnímu překvapení musely pomoct neprovozní položky. Hrubá marže se rozšířila o hezkých 20 bps yoy na 82,7 %.



Klíčová Humira (autoimunitní onemocnění) pokračuje ve svém pozvolném sestupu a meziročně ze svých tržeb ubírá dalších 6 %. Predikce však tento pohyb odhadly správně. Největším překvapením byl nový lék Skyrizi (psoriáza), jehož prodeje jsou při tržbách 48 mil. USD (kons. 13 mil. USD) ovšem pořád v plenkách. Líbil se nám také výkon Imbruvici (leukémie), která navýšila svoje tržby o 30 % yoy na 1,1 mld. USD v souladu s konsensem.



Akcie reagují na uspokojivé výsledky 3% růstem.

Alphabet (Investiční tipy) 2Q19



Na výsledcích mateřské společnosti Google lze jen těžko hledat něco špatného. Předně jsou tady tržby, které po nepříjemném zpomalení v 1Q19 (+17 % yoy) opět šláply na plyn a vrátily se na 20% yoy růst. Výsledná hodnota 39 mld. USD hravě překonala konsensus 38,2 mld. USD, a to navzdory měnovým výkyvům, které si z růstu ukrojily 300 bps. Mimochodem, nebýt šikovného hedgingu, měnové výkyvy by z tržeb ubraly až 6 mld. USD. Provozní marže se usadila na 23,7 %, což je po předešlém slabém kvartálu a jeho 18 % dost výrazné zlepšení. Na druhou stranu se meziročně jedná o zúžení o 50 bps a dlouhodobější klesající trend se zdá poměrně neúprosný. Všechny dílčí faktory vykrystalizovaly v čistý zisk na akcii ve výši 14,2 USD (+20 % yoy), což je o skvělé 3 dolary více, než čekal trh.



Provozní metriky vesměs pokračují v nastoleném trendu. Počet placených kliků na stránkách provozovaných samotným Googlem (tzv. paid-clicks) sice narostl o velice příjemných 28 % yoy, nicméně kvartál dozadu to bylo +39 % yoy a ještě předtím +66 % yoy. Soudě dle příjmů z reklamy z těchto stránek (Sites +17 % yoy) to však zdatně vyvažuje pomalejší pokles ceny za doručenou reklamu (tzv. cost-per-click). Zatímco ve 4Q18 klesla tato metrika o 30 % yoy a v 1Q19 o 20 % yoy, nyní to už bylo jen -11 % yoy. Přesně opačně se chová reklama na partnerských webech. Objem doručené reklamy (impressions) tam zrychlil růst z +6 % yoy v 1Q19 na současných +11 % yoy a její cena klesla o 1 % yoy, přičemž v 1Q19 rostla o 1 % yoy.



Když už se bavíme o partnerských webech, můžeme se rovnou podívat na metriku traffic acquisition costs (TAC), která měří část tržeb odevzdávaných těmto webům a distribučním zařízením (například výrobcům smartphonů). Dalo by se říci, že se jedná o jedinou chybičku na kráse celých výsledků, jelikož se nám zase rozjel její růst. Alphabet musel v tomto kvartálu posunout distribučním partnerům o 20 % více, než v předešlém roce. To popohnalo TAC k 13% yoy růstu, zatímco v 1Q19 byl tento růst jen 9 %. Díky skvělému navýšení celkových tržeb z nich ale TAC pořád ubírají 22 %.



A nyní příjemná třešnička na závěr, která se týká cloudových služeb Google (GCP a G-Suite). Management nečekaně uveřejnil anualizované tržby z tohoto byznysu, které trh mohl doteď jen odhadovat. S 8 mld. USD sice za Amazonem a Microsoftem dost zaostává, avšak poslední konkrétní čísla jsou za 1Q18, kdy management mluvil o 1 mld. USD za kvartál (tzn. cca 4 mld. USD anualizovaně). Za rok se tedy kvartální tržby cloudu pravděpodobně zdvojnásobily na 2 mld. USD. Navíc nyní víme, že cloud tvoří cca třetinu tržeb segmentu Google Other.



Kombinace skvělých výsledků a překvapivé transparentnosti cloudu vystřelila akcie vzhůru o 10 %.



Amazon 2Q19



Nekorunovaný vládce online retailu nám doručil smíšená čísla, za které může částečně i vychvalovaná nákupní událost Amazon Prime Day. Tržby za 2Q19 poskočily nahoru o dalších 20 % yoy na 63,4 mld. USD a mírně se jim podařilo překonat konsensus. Dynamika růstu se nám tedy mírné vylepšila, avšak může jít jen o přechodný efekt způsobený Prime Day. Uvidíme v dalším kvartálu. Odvrácená strana této události jsou náklady s ní spojené. Zákazníkům zachutnala jednodenní doručovací lhůta, která však pro Amazon představuje extra náklady. Provozní marže se zúžila na 4,9 % (-70 bps yoy) a těžce podstřelila představy trhu. Konečný čistý zisk se proti předešlému roku jen mírně zvýšil a s hodnotou 5,22 USD se zasekl o 33 centů pod predikcemi trhu.



Lepší dynamiku růstu tržeb je vidět v obou geografických retailových divizích. Tržby v Severní Americe se zvýšily o 20 % yoy (předtím +17 % yoy) a na mezinárodní úrovni o 17 % yoy (předtím +16 % yoy). Mrzí nás, že provozní zisk mezinárodní divize, který se krůček za krůčkem blížil ke kladný hodnotám, se propadl zpátky k -600 mil. USD. Domácí divize a její provozní zisk se vrátily zpátky o 15 % yoy na 1,6 mld. USD. Z pohledu typu prodaného zboží si dobře vedly produkty třetích stran (third-party seller services +25 % yoy) a poukázat musíme také na obdivuhodný výsledek služeb za předplatné (subscription services opět +40 % yoy). Na nákladech za přepravu je taky vidět Prime Day a jeho 1denní lhůta dodání. Po několika kvartálech snižování se metrika shipping costs vrátila k 25% yoy růstu.



Je čas přesunout pozornost na cloudové služby Amazon Web Services (AWS). Tržby této části společnosti opět výrazně zpomalily své tempo růstu, a to z předešlých +42 % yoy už jen na +37 % yoy. Management jako důvod uvádí vysokou srovnávací bázi růstu předešlého roku. Toto oslabení bohužel nebylo vyváženo ani lepší profitabilitou. Právě naopak, provozní marže segmentu znovu klesla a nyní se nachází na 25,3 % (-1,5 p.b. yoy). Jako uklidnění má posloužit, že za poklesem jsou spíše nákladové položky než nějaký tlak na ceny. I s touto nižší marží přináší AWS do společnosti až 2,1 mld. USD provozního zisku.



Jak nasvědčuje výhled na další kvartál, tlaku na provozní zisk se očividně tak brzo nezbavíme. Tržby by si měly šáhnout až na 68 mld. USD, což odpovídá konsensu a představuje 20% yoy zvýšení. Provozní zisk na úrovni 2,6 mld. USD však zůstává daleko pod predikovanými 3,9 mld. USD a je o 30 % níž než v předešlém roce. Marže by se tím pádem zúžila na 3,8 % - nejnižší hodnota od prvního kvartálu 2018.



Výsledky tedy nejsou na úrovni tržeb vůbec špatné. Bedlivým okem je třeba sledovat jen AWS a jeho dynamiku v příštích kvartálech. Co však rozhodně zamrzelo, je nákladová stránka byznysu. Jak v tomto kvartálu, tak i v tom přicházejícím.



Akcie Amazon odpovídají poklesem o 2 %.



Intel 2Q19



Přední světový výrobce procesorů se dle našeho názoru v druhém kvartálu roku moc nepochlapil. Nicméně, byl to jeho zlepšený výhled na tento fiskální rok, který investory zvedl ze židle a poslal akcie prudce vzhůru.



Tržby poklesly ve 2Q19 o 3 % yoy na 16,5 mld. USD, zatímco trh očekával skluz až na 16,0 mld. USD. Hrubá marže, která dostala tvrdou ránu již v prvním kvartálu, se nyní meziročně propadla o 3 p.b. na 58,3 % vlivem cenových tlaků. Přes mezikvartální optiku nicméně pozorujeme zlepšení z 56,6 %. Společnost nadále seká administrativní náklady, avšak v takto náročném tržním prostředí to stejně nestačí a provozní zisk ubírá více než 10 % yoy dostávajíc se pod konsensus trhu. Čistý zisk na akcii zastavil svůj pokles na hodnotě 0,92 USD (-12 % yoy), neboli 4 centy pod predikcemi.



Divize Client Computing Group, která se stará o čipy pro osobní počítače, zvedla meziročně svoje tržby o 1 % na 8,8 mld. USD. Velkou zásluhu na tom mají paradoxně obchodní rozepře mezi USA a Čínou. Klienti kvůli nim předčasně navyšovali zásoby a přesunuli poptávku dopředu o několik kvartálů. Bez této podpory by čísla za druhé čtvrtletí vypadala mnohem hůř. Divize Data Centric Group, která dodává čipy pro datová centra, navíc pokračuje ve volném pádu. Zákazníci se pořád prokousávají přes svoje zásoby a tržby z hlavního segmentu DCG (zmiňovaná datová centra) ubírají meziročně 10 % (výkon v 1Q19 byl přitom -6 % yoy).



Již výhled na další kvartál je lepší, než se čekalo. Tržby ve výši 18 mld. USD (-5 % yoy), provozní zisk kolem 6,3 mld. USD (-15 % yoy) a čistý zisk na akcii kolem 1,24 USD (-10 % yoy) – to vše se nachází nad konsensem 17,9 mld. USD, 6,0 mld. UDS a 1,20 USD. Myslíme si však, že investorům se nejvíc zalíbil výhled na tento fiskální rok, který sice pořád implikuje značné zpomalení byznysu, avšak dostalo se mu mírného zlepšení. Management nyní odhaduje tržby kolem 69,5 mld. USD (předtím 69,0 mld. USD) a čistý zisk v okolí 4,4 USD (předtím 4,35 USD). Osobně se nám tento posun vzhůru nezdá zas tak úžasný, nicméně trhy se v poslední době nadšeně chytají každého náznaku, že polovodiče mají nejhorší za sebou. Proto tuto reakci jakžtakž chápeme.



Ještě pár zajímavostí na závěr. Intel dostal první objednávky na svoje 10nm čipy s názvem Ice Lake a na pultech obchodů se mají v masovém množství objevit ještě před touto vánočního sezónou. Velké plus v boji proti AMD a jeho konkurenčním procesorům Ryzen, které Intelu přebírají tržní podíl. Komentář k poptávce od provozovatelů datových center bohužel nemáme a náš názor zůstává, že oživení tady začne spíše až ke konci roku. Do třetice, Intel bude za 1 mld. USD prodávat Applu svoji výrobu mobilních procesorů, přičemž tato suma není zahrnuta do tržeb za fiskální rok a ve výsledcích se bude počítat jen jako jednorázová položka.



Akcie Intelu sice před otevřením trhu rostly o 5 %, hned v úvodu obchodování však optimizmus vyčpěl a nyní jsou na včerejší zavírací ceně.