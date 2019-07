Bespoke: Jak to, že si Řekové půjčují levněji než Američani?

Již v minulých týdnech se hned několik článků věnovalo tomu, že výnosy desetiletých řeckých dluhopisů krátce nahlédly pod úroveň výnosů amerických bondů se stejnou maturitou. Pomohla k tomu jak stále více holubičí politika Evropské centrální banky, tak naděje vkládané do volebního vítězství strany Nová demokracie. Po včerejším zasedání ECB se pak výnosy řeckých dluhopisů propadly ještě hlouběji na nová minima a seshora prolomily hranici 2 procent. Poprvé od konce roku 2007 se tak výrazně dostaly pod výnos amerických protějšků, které se v tu dobu obchodovaly na úrovni 2,05 %.

Podle webu Bespoke se ale v přímém srovnání těchto dvou instrumentů nachází jedna lest, a to, že výnosy se vyplácí v rozdílných měnách. Přestože hodnoty mohou vypadat relativně podobně, při zohlednění měnových rozdílů by řecké dluhopisy vynášely výrazně více. Pokud bychom provedly měnový swam řeckých desetiletých dluhopisů denominovaných v eurech do dolarů, dosáhly by jejich výnosy podle Bespoke hodnoty 4,75 %. Byly by tak o více než 250 bazických bodů výše, než americké Treasuries.

Hlavním důvodem rozdílu ve výnosech mezi těmito dvěma měnami je rozdílná hlavní úroková sazba stanovená oběma centrálními bankami, uvádí Bespoke. Stávající politika ECB posazuje sazbu na -0,4 %, kdežto sazba amerického Fedu je výrazně výše na 2,4 %, při cílovém rozmezí 2,25-2,5 %. Ve vztahu ke svým příslušným sazbám jsou tak řecké výnosy výrazně výše, obzvláště při porovnání s negativními výnosy některých dalších členských zemí eurozóny. I když nižší výnosy u desetiletých řeckých dluhopisů nemusí dávat na první pohled příliš velký smysl, potíž může být v tom, že výnosové hodnoty nejsou nutně na přímo porovnatelné.

Zdroj: Bespoke