Výnosy českých dluhopisů dál padají

Eurodolar konečně zažil jistou dávku emocí, a ta nebyla způsobena ničím jiným než zasedáním ECB. Evropská centrální banka sice mohla zklamat část trhu tím, že nesnížila úrokové sazby již včera, avšak doprovodné prohlášení přineslo jednoznačný holubičí signál ukazující na snížení sazeb a možná i další kroky na zářijovém zasedání. Propadu eurodolaru pod hranici 1,11 pak zřejmě zabránilo jen přiznání prezidenta ECB, že mezi členy bankovní rady jsou rozdíly v názorech na to, které nástroje nasadit dříve, které později a v jaké intenzitě. Mario Draghi také tlumil obavy novinářů z recese, což euro rovněž uklidnilo.Dnes bude pozornost upřena na americká data - konkrétně na výsledek HDP za druhý kvartál. Růst bude slabší než v první čtvrtletí, o tom není pochyb, jde jen o to jak moc. Číslo blížící se 2 % by však mohlo dolaru stačit. Koruna včera po zasedání ECB podobně jako ostatní měny v regionu oslabovala a přiblížila se dokonce na dohled 25,60 EUR/CZK . Nakonec část této ztráty umazala. Na rozdíl od ECB totiž ČNB nejspíše už příští týden znovu potvrdí své odhodlání ponechat úrokové sazby stabilní po delší dobu. V tomto směru vyzněl i včerejší komentář jednoho z viceguvernérů, který se rovněž přiklání ke stabilitě sazeb navzdory očekávanému avizovanému snížení sazeb Fedu a pravděpodobně i ECB.Dluhopisový trh reagoval na ECB citlivěji a výnosy korunových dluhopisů znovu poklesly. Desetiletý výnos se dostává na úroveň podzimu 2017 a ve srovnání se začátkem letošního roku je o zhruba 70 bodů níže a mimochodem o zhruba stejný počet bodů je i pod dvoutýdenní sazbou ČNB . Implikované sazby tak indikují ještě výraznější pokles sazeb na horizontu 1-3 let. O to zajímavější proto bude nová prognóza ČNB , která by měla odkrýt modelové hodnoty, nad nimiž se bankovní rada rozhoduje.