Akcie Fordu a Tesly po výsledcích propadly o 7 respektive 13%

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Výrazně klesaly akcie Fordu (-7,5%), poté co firma po středečním obchodování zveřejnila meziroční propad zisku o 86% na 150 mil. USD . Pokles zisku byl však v rámci predikcí společnosti a byl způsoben jednorázovými položkami souvisejícími s restrukturalizačními aktivitami firmy zejména v Evropě a Jižní Americe či například útlumem výroby sedanů v USA a soustředěním se na pickupy a SUV. Tento proces by měl ještě nějakou dobu trvat a firma kvůli tomu zklamala svým výhledem pro rok 2019, investoři si tedy budou muset počkat na to, zda se tyto změny pozitivněji projeví i do výsledků společnosti.Výrazně ztrácely i akcie Tesly (-13,6%), která sice reportovala rekordní počet prodaných vozů, ale její hrubá marže se i přesto naopak zhoršila, což opět zvýšilo obavy o schopnosti firmy dosáhnout udržitelné ziskovosti. Z firmy navíc odchází CTO, spoluzakladatel a údajně jeden z klíčových lidí, což negativnímu sentimentu výsledků jenom přidalo.