Forex Edge: Aktuální trading příležitosti na EUR/USD (26.7.2019)

Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na měnovém páru EUR/USD. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.

Aktuální příležitost na EUR/USD

Cena skutečně nedokázala překonat vytyčené rozmezí 1,12700 – 1,12900, kde se obrátila a prozatím se zastavila jen několik pips od cílových 1,11000. Na grafu je pěkně vidět jak zafungovala rostoucí linie jako hranice odporu. Cena se po několika marných pokusech o postup výše vrátila na 1,12000 a to už byl z pohledu price action dobrý signál k tomu, že nahoru to nepůjde

Svůj podíl na poklesu má v posledních dnech zajisté i výhra Borise Johnsona v hlasování o tom, kdo bude příští britský premiér. Johnson je velký zastánce tzv. „tvrdého brexitu“, který by znamenal výstup Británie z EU i bez dohody. To není dobré ani pro jednu ze stran a proto i euro na to nereaguje dobře.

V tuto chvíli by mohla cena zkorigovat výše k 1,11800, kde lze hledat příležitost k nástupu do dalšího pohybu směrem níže a cílit primárně na cenu 1,10000, kde se nachází hlavní velká podpora. Zádrhel nás může čekat, ale i u ceny 1,11000. Možný obrat by znamenalo proražení nad cenu 1,12000.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,11000, 1,10000

Hlavní úrovně odporu: 1,11800, 1,12500, 1,15000, 1,16240, 1,17500

Forex Edge je investiční newsletter zaměřující se na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit traderům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny jsou představeny analýzy dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Strategie vychází především z technické analýzy grafů a v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. Vždy je nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny.

Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a obchodování měnových párů a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství. Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.