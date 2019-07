Prohraná bitva neznamená prohranou válku aneb Bez trpělivosti na trhy nelez

Klíčem k úspěchu na trzích je jasný plán. Ani sebelepší investiční strategie ale nestačí, když investor není dostatečně trpělivý. Ilustrují to i následující čtyři grafy.

Letošní rok akciím zatím přeje, americký index S&P 500 přidává okolo 20 %. Dluhopisy jsou na tom o poznání hůře, avšak jen v krátkodobém horizontu.

Pokud se na výkonnost dluhopisů podíváme v horizontu od poloviny roku 2018, obrázek se výrazně změní. Při započtení propadu z přelomu let 2018 a 2019 jsou na tom z pohledu výkonnosti dokonce lépe než akcie.

Také zkušenost z roku 2008 potvrzuje, že zatracovat pevně úročená aktiva není namístě. Zatímco akcie zažily propad i o více než 60 %, dluhopisy se držely v plusu.

Podobné je to s akciemi na rozvíjejících se trzích. Pokud na ně nahlížíme v horizontu od roku 2000, s přehledem za sebou nechávají všechny ostatní, i dluhopisy, byť třeba právě v roce 2008 dostaly tvrdý zásah.

Jak kdysi prohlásil americký miliardář a hedgeový manažer Cliff Asness, když nějaká strategie nevychází podle plánu, mají investoři po několika měsících pocit, že to trvá již roky. Když navíc nad sebou máte nadřízené nebo pracujete pro klienty, je obtížné jim vysvětlovat, že musejí být trpěliví. Právě výše uvedené grafy ale potvrzují, že krátkodobý horizont je určený pro spekulanty, zatímco skuteční investoři by měli volit horizont v délce minimálně několika let a nenechat se vykolejit.