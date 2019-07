Rozbřesk: ECB si připravuje zbrojní arzenál, výnosy českých dluhopisů dál padají

Evropská centrální banka sice mohla zklamat část trhu tím, že nesnížila úrokové sazby již včera. Na druhou stranu doprovodné prohlášení přineslo jednoznačný holubičí signál ukazující na snížení sazeb a možná i další kroky na zářijovém zasedání.

Hlavní změna v komunikaci spočívá v tom, že ECB otevřeně přiznává frustraci z toho, že inflace je delší dobu příliš nízko. Reakcí je nový otevřený závazek ECB držet “vysoce uvolněnou” měnovou politiku po výrazně delší období. A pokud se inflační výhled nebude zvyšovat, je ECB připravena použít veškeré dostupné nástroje včetně snížení sazeb, agresivnějších verbálních závazků (forward guidance) i nového kola QE. Odborníci v rámci ECB již podle doprovodného komentáře ladí, jak přesně zbrojní arzenál v budoucnu nasadit.

V dodatečných komentářích Mario Draghiho na tiskové konferenci upozorňoval zejména na proti-inflační rizika. Ta podle ECB v tuto chvíli hodně odvisí od globálních rizik brzdících světový obchod a průmysl, což zhoršuje ekonomické výhledy a drží nízko inflační očekávání. V tuto chvíli tak vše ukazuje na první akci ECB již na zářijovém zasedání.

Otázka je, zda to bude stačit na další propad eurodolaru směrem pod klíčové technické úrovně na 1,11 EUR/USD? Mario Draghi sice zdůrazňoval, že ECB se nelíbí nízká inflace a je připravena rychle nasadit některé nástroje pravděpodobně již v září. Na druhé straně přiznal, že mezi členy bankovní rady jsou rozdíly v názorech na to, které nástroje nasadit dříve, které později a v jaké intenzitě.

My považujeme za pravděpodobnější, že v září dojde k mírnému snížení úrokových sazeb (o 10 bps) a k natažení závazku držet sazby na stávajících nebo nižších hodnotách do konce roku 2020. Pokud to nezabere a dlouhodobá inflační očekávání zůstanou hluboko pod cílem ECB, může následovat další pokles sazeb a rozjezd QE (pravděpodobně v prosinci).

Názorové rozdíly uvnitř bankovní rady a nejistota s nimi spojená však zatím může eurodolar odrazovat od dalšího pádu pod 1,11 EUR/USD. Měnový pár si taky určitě rád počká s výraznější reakcí na zasedání Fedu příští týden. Pokud se potom ukáže, že v rámci Fedu neexistuje silný konsensus na potřebě agresivního a trhy očekávaného uvolňování americké měnové politiky, může to nastartovat nové kolo ztrát eura na frontě s dolarem.



TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna včera po zasedání ECB podobně jako ostatní měny v regionu oslabovala a přiblížila se dokonce na dohled 25,60 EUR/CZK. Nakonec část této ztráty umazala. Na rozdíl od ECB totiž ČNB nejspíše už příští týden znovu potvrdí své odhodlání ponechat úrokové sazby stabilní po delší dobu. V tomto směru vyzněl i včerejší komentář jednoho z viceguvernérů, který se rovněž přiklání ke stabilitě sazeb navzdory očekávanému avizovanému snížení sazeb Fedu a pravděpodobně i ECB.

Dluhopisový trh reagoval na ECB citlivěji a výnosy korunových dluhopisů znovu poklesly. Desetiletý výnos se dostává na úroveň podzimu 2017 a ve srovnání se začátkem letošního roku je o zhruba 70 bodů níže a mimochodem o zhruba stejný počet bodů je i pod dvoutýdenní sazbou ČNB. Implikované sazby tak indikují ještě výraznější pokles sazeb na horizontu 1-3 let. O to zajímavější proto bude nová prognóza ČNB, která by měla odkrýt modelové hodnoty, nad nimiž se bankovní rada rozhoduje.





Zahraniční forex



Eurodolar konečně zažil jistou dávku emocí, a ta nebyla způsobena ničím jiným než zasedáním ECB. Evropská centrální banka sice mohla zklamat část trhu tím, že nesnížila úrokové sazby již včera, avšak doprovodné prohlášení přineslo jednoznačný holubičí signál ukazující na snížení sazeb a možná i další kroky na zářijovém zasedání. Propadu eurodolaru pod hranici 1,11 pak zřejmě zabránilo jen přiznání prezidenta ECB, že mezi členy bankovní rady jsou rozdíly v názorech na to, které nástroje nasadit dříve, které později a v jaké intenzitě. Mario Draghi také tlumil obavy novinářů z recese, což euro rovněž uklidnilo.

Dnes bude pozornost upřena na americká data - konkrétně na výsledek HDP za druhý kvartál. Růst bude slabší než v první čtvrtletí, o tom není pochyb, jde jen o to jak moc. Číslo blížící se 2 % by však mohlo dolaru stačit.





Ropa



Na ropném trhu vládne i nadále prázdninová nálada, která ukotvila cenu ropy Brent do těsné blízkosti 63 dolarů za barel. Výraznější vzrušení by trh mohl zažít dnes, kdy přijdou na řadu data k aktivitě amerických producentů. Ta klesá poslední tři týdny v řadě (aktuálně je počet aktivních vrtných souprav 779) a pokračování tohoto trendu by přece jen mohlo nahlodat přesvědčení některých tržních hráčů o neutuchající expanzi americké těžby břidlicové ropy.