Citelné ochlazení americké ekonomiky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká ekonomika začíná významně zpomalovat, zatímco cenový deflátor zrychluje. To neulehčuje situaci tamní centrální bance, která příští týden poprvé od krize sníží úrokové sazby. Na naší straně Atlantiku už došlo k obratu rétoriky centrální banky a v září se dočkáme dalšího snížení úrokových sazeb. Zároveň se vrací do hry další program kvantitativního uvolňování, který podle nás odstartuje v příštím roce. Dnes ještě vychází zpráva agentury Fitch o ratingu tuzemské ekonomiky, která by však neměla přinést žádnou změnu.

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí výrazně zpomalila

Růst americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí výrazně zpomalil na 1,5 % q/q annual., což je o 1,6 procentního bodů méně oproti prvnímu čtvrtletí. Hlavními tahouny byla hlavně domácí spotřeba s růstem 4,0 %. To je zároveň největší změna oproti prvnímu čtvrtletí, kdy růst táhl hlavně zahraniční obchod a změna zásob, což je pozitivní zpráva z pohledu struktury HDP. Tempo růstu je však nejnižší od začátku roku 2016. Za pozornost stojí také jádrový spotřebitelský deflátor, který je významným ukazatelem pohybu cenové hladiny pro americký Fed. Ten podle našich odhadů ve druhém čtvrtletí významně zrychlil těsně pod dvě procenta. Následující čtvrtletí by však mělo být opět o něco pozitivnější, nicméně v závěru roku se americká ekonomika přiblíží k recesi. Celkově pro tento rok očekáváme růst 2,5 % a pro rok příští 0,4 %.

ECB je připravena dále uvolňovat měnovou politiku

Hlavní událostí včerejšího dne bylo zasedání Evropské centrální banky. Podle očekávání nedošlo k žádné změně v nastavení měnové politiky, ale v zápisu z jednání došlo k připuštění možnosti dalšího snižování úrokových sazeb. Z tiskové konference pak vyplynulo, že je ve hře i nový program kvantitativního uvolňování. Podle nás si však na další krok budeme muset počkat do září, kdy bankovní rada přijde i s novou prognózou centrální banky. Euro reagovalo tradičně vysokou volatilitou a přes původní oslabení uzavřelo den s mírným ziskem. Dnes ráno se obchoduje na úrovni 1,115 USD/EUR. Trhy zejména potěšila zmínka Maria Draghi o nízké pravděpodobnosti recese v eurozóně.

Tuzemský rating zůstane beze změny

Pro dnešní den je regionální kalendář téměř prázdný. Po konci obchodování bude zveřejněna zpráva agentury Fitch ohledně ratingu České republiky. V současnosti agentura hodnotí tuzemskou ekonomiku AA-, tedy čtvrtým nejvyšším možným stupněm a stabilním výhledem. Neočekáváme, že by mělo dojít k nějaké změně ani tentokrát. Další zvýšení ratingu je podmíněno podle agentury konvergencí hlavním makroekonomických ukazatelů k mediánu skupiny zemí se stejným hodnocením. V tom tuzemská ekonomika stále ztrácí. Na druhou stranu agentura dlouhodobě chválí stabilní fiskální politiku.

Koruna po jednání ECB oslabila spolu s celým regionem

Se začátkem mediální karantény ČNB vyšel pravděpodobně poslední rozhovor s členem bankovní rady před měnověpolitickým jednáním, které se uskuteční příští čtvrtek. Viceguvernér Tomáš Nidetzký potvrdil podle nás většinový názor bankovní rady, že úrokové sazby zůstanou beze změny. Zároveň ale připustil, že slabší koruna může otevřít prostor pro další normalizaci měnových podmínek. Ve stejném tónu se nesl i nedávný rozhovor s jeho kolegou Alešem Michlem. Koruna se včera věnovala spíše jednání ECB a spolu s celým regionem mírně oslabila. Dnes ráno se tak obchoduje na úrovni 25,53 CZK/EUR.