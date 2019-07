Jak nás finančníci „lakují“ s úrokovými sazbami úvěrů

Po omezení hypoték a následném poklesu zájmu o ně, těžiště „bitvy o klienta“ se přesunulo ke spotřebitelským úvěrům, u kterých i „běžný“ klient může získat úrokovou sazbu do 4,9 %. Nabídky výhodného financování mohou mít řadu háčků, dnes se podíváme na ty nejčastější z nich.

Bonusová úroková sazba

S nástupem internetových bank se nám tu rozmohl takový nešvar – bonusová úroková sazba. O co jde? Banka vám nabízí úrokovou sazbu mezi 4,5 % - 6 % s tím, že Váš úvěr je ve skutečnosti úročen sazbou kolem 8 % - 10 %. V případě, že splníte všechny předem stanovené podmínky, např.

- neopozdíte se se splátkou úvěru,

- neučiníte mimořádnou splátku,

- nepožádáte o změnu parametrů půjčky,

banka vám na konci splatnosti úvěru vyplatí rozdíl v úrocích, které jste zaplatili a které byste zaplatili, pokud by úvěr byl úročen bonusovou sazbou. V případě, že nedodržíte podmínky získání bonusové sazby, banka nic „nevrací“.

Úroková sazba namísto RPSN

Byť zákon o spotřebitelském úvěru jasně ukládá povinnost informovat klienta o celkových nákladech na úvěr, tzv. RPSN, banky se ve svých nabídkách často ohání úrokovou sazbou. To, co zaplatíte na splátce úvěru však nemusí být celkové náklady na úvěr, v některých případech je třeba počítat např.:

- platbou pojistného na úvěrovém pojištění,

- platbou za běžný účet, který si musíte zřídit spolu s úvěrem abyste dosáhli na nižší úrokovou sazbu,

- poplatkem za sjednání úvěru.

Podmínka čerpání vysoké částky

Na nízké úrokové sazby narazíte zpravidla u úvěrů na 300 000 Kč a více. Pokud uvažujete o půjčce na pár desítek tisíc korun, bude vaší realitou úroková sazba mezi 8 % - 10 %. Je to logické, banka má pevné náklady, které musí zahrnout do Vaší půjčky. A čím více si půjčíte, tím menší část vašeho úvěru budou činit tyto pevné náklady a o to nižší může být úroková sazba.

V tomto případě pozor na fakt, že i u úvěru na vysokou částku může být nízká úroková sazba podmíněna tím, že neučiníte mimořádnou splátku, tj. jedná se o tzv. bonusovou úrokovou sazbu. Pokud tedy uvažujete o tom, že byste si půjčili cca 500 000 Kč abyste dosáhli nízké úrokové sazby s tím, že bance následně část peněz obratem vrátíte jako mimořádnou splátku, je dobré se v bance předem informovat, jaký vliv to bude mít na podmínky úvěru.

Povinnost sjednání dalších produktů

Zpravidla běžný účet či úvěrové pojištění. Zde je nutné hledět na celkové náklady na úvěr, tzv. RPSN. Úvěr s nízkou úrokovou sazbou dokáže pořádně prodražit drahý běžný účet či úvěrové pojištění.