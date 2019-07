Investovat do akcií ČEZ nebo raději utéci? Dovětek!

INVESTOVÁNÍ má penězi generovat peníze. Bývá ale často zaměňováno za spotřebu. Investování je komplexem širokých souvislostí . Žádné jednoduché teď KOUPÍM, teď PRODÁM. Tak to nefunguje. To jsme chtěli zamyšlením vyjádřit . Onu komplexnost. A tím pádem i složitost problému. Pokud někdo zamyšlení vyčítá málo konkrétnosti, tak mu škodí. Výstupy byly formulovány zřetelně. (1) NEUTÍKAT , KUPOVAT ! (2) Čím rychleji cena akcií ČEZ poroste, tím lépe se budou mít drobní akcionáři . V úterý ČEZ korigoval dlouhodobější růst. Bylo by zarážející kdyby ne. Ve středu stagnoval. To je v situacích, kdy není budoucnost příliš jasná a navíc je narušena geopolitickými (obchodní války, politické změny ve Velké Británii) a domácími politickými (kauza Staněk) vlivy přirozené. Spíš se dalo očekávat pokračování korekce. Není proto překvapivé, že k ní došlo ve čtvrtek. Teď nás čeká svár dobra a zla . Čím rychleji bude cena akcií ČEZ klesat, tím lépe se budou mít žraloci. Čím rychleji cena akcií ČEZ poroste, tím lépe se budou mít drobní akcionáři. Bude se odehrávat mezi dvěma mantinely, které ve čtvrtek v diskuzi na portálu Kurzy.cz vykolíkovali dva diskutující.

Osobní přístup k investování do akcií ČEZ musí každý investor zaujat sám. To je ten hlavní apel našeho zamyšlení. Nikdo to za nás neudělá. To je ona opravdová a tolik diskutovaná svoboda. Svoboda odpovídat sám za sebe a svá rozhodnutí. "ON/ONI" to za nás neudělají.

Děkujeme za zájem, který jste našemu zamyšlení projevili.







